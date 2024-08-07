Хотя нейтралы называют "безопасным вариантом", выбрать правильные оттенки для комнаты не так просто, как может показаться. От четких белых и холодных серых до кремовых, бежевых и коричневых – называем лучшие комбинации нейтральных оттенков.

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Серый с белым

Гостиная серо-зеленого оттенка / Фото Benjamin Moore Hazy Skies

По словам эксперта британского отдела Benjamin Moore, вы никогда не ошибетесь с белым и серым.

Хелен Шоу говорит, что это сочетание для тех, "кто ищет немного больше глубины и атмосферы, чем можно почувствовать в белых и грязно-белых нейтральных пространствах".

Дизайнер говорит, что мрачный серый как раз сейчас очень в тренде. Если его совместить с белым и зеленым, то можно получить вау-эффект.

Бежевый и теплый белый

Бежевые стены в гостиной / Фото Lick

Бежевые тона создадут пространство, которое "будет светлым и воздушным, а еще теплым и уютным". Его советуют использовать вместе с теплым белым оттенком, особенно в гостиных.

Бежевый цвет вызывает естественные ассоциации с землей и может создать в вашем пространстве ощущение уюта, тепла и уверенности,

– говорит Таш Брэдли, директор по дизайну интерьера компании Lick.

Эксперты уверяют, что сочетание бежевого и белого создает вневременную атмосферу, которой все так стремятся достичь в основных комнатах.

Коричневый с кремовым

Нейтральная ванная комната со светло-коричневой стеной / Фото Sherwin Williams

Коричневые цвета становятся все более популярными, поскольку цветовые тенденции движутся к более землистых тонов. Их эксперты советуют сочетать с кремовыми оттенками.

Я вижу много нейтральных палитр с большим количеством средних тонов и более темными цветами. Это создает контраст и добавляет глубины, что нельзя ожидать от комбинации светлых тонов,

– говорит Кара Ньюхарт, представительница бренда Behr.

По словам специалиста, сочетание коричневого и бежевого идеально для интерьера ванных комнат.