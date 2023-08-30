Спальні якраз є ідеальним місцем для відображення відтінків осені. Це тони листя та врожаю, землі й неба в насиченому варіанті. Візьміть до уваги ці 5 теплих кольорів.

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Землистий сіро-коричневий

Дизайн спальні у сіро-коричневих тонах / Davide Lovatti

Тепла хвойна зелень

Сучасна спальня із зеленими настінними та приліжковими лампами / Фото Cathie Hong

Глибокий коричневий

Коричнева спальня з узголів'ям вохра / Фото Karen Knox

Димчасто-блакитний

Димчасто-блакитна спальня з темно-синіми меблями / Фото Sharps

Бордовий

Біле ліжко з бордовими акцентними подушками / Фото Emma Green Design