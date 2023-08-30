Спальни как раз являются идеальным местом для отображения оттенков осени. Это тона листьев и урожая, земли и неба в насыщенном варианте. Примите во внимание эти 5 теплых цветов.

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Землистый серо-коричневый

Дизайн спальни в серо-коричневых тонах / Davide Lovatti

Теплая хвойная зелень

Современная спальня с зелеными настенными и прикроватными лампами / Фото Cathie Hong

Глубокий коричневый

Коричневая спальня с изголовьем охра / Фото Karen Knox

Дымчато-голубой

Дымчато-голубая спальня с темно-синей мебелью / Фото Sharps

Бордовый

Белая кровать с бордовыми акцентными подушками / Фото Emma Green Design