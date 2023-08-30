Найкращі осінні кольори для спальні: обирайте цю розкішну палітру
Джерело:Homes & Gardens
Осіння палітра природи пропонує тепло і насиченість разом із свіжим контрастом, який ідеально підходить для спальні. Восени популярними будуть темні кольори, які створюють відчуття "огортання" і затишку.
Спальні якраз є ідеальним місцем для відображення відтінків осені. Це тони листя та врожаю, землі й неба в насиченому варіанті. Візьміть до уваги ці 5 теплих кольорів.
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