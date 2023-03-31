Передпокій – це зазвичай маленьке, вузьке приміщення, де мало світла. Саме тому дуже темні кольори обирати не варто. Ви можете зробити передпокій у класичному білому кольорі. Проте краще оформити його в нетипових і стильних відтінках.

Зверніть увагу Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція

Блідо-жовтий

"Жовтий – яскравий колір для передпокою, завдяки якому вхід у ваш дім миттєво стане свіжим і бадьорим", – каже засновниця студії дизайну Керолайн Мілнс.

Ви можете обрати яскраво-жовтий колір, якщо любите такі відтінки та знаєте, що вони вам не набриднуть. Проте краще обрати бліді відтінки жовтого. Вони теж сонячні, проте спокійніші й не засліплюють очі.

Блідо-жовтий у передпокої / Фото Paint and Paper Library

Зелений

Зелений – надзвичайно універсальний колір, що називають "синонімом природи". Дивлячись на цей колір, люди відчувають розслаблення та приплив нових сил.

Зелений колір створює неймовірний контраст з білим. Якщо в коридорі є місце для стільця, тоді можна додати сильніших акцентів за допомогою подушок, абажурів або картин.

Є багато відтінків зеленого, які можна використати в передпокої / Фото James Hare

Червоний апельсин

Колір сицилійського апельсина особливий тим, що він не лише яскравий, але й насичений. Його все частіше використовують в дизайні інтер'єру, особливо в передпокої чи коридорі.

Сицилійський апельсин ідеально поєднується білим або темним, вишуканим сірим, створюючи яскраву нотку в "забутих і нецікавих передпокоях".



Колір червоного апельсина справить чудове враження / Фото Davide Lovatti