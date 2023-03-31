Передпокій – це зазвичай маленьке, вузьке приміщення, де мало світла. Саме тому дуже темні кольори обирати не варто. Ви можете зробити передпокій у класичному білому кольорі. Проте краще оформити його в нетипових і стильних відтінках.
Зверніть увагу Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція
Блідо-жовтий
"Жовтий – яскравий колір для передпокою, завдяки якому вхід у ваш дім миттєво стане свіжим і бадьорим", – каже засновниця студії дизайну Керолайн Мілнс.
Ви можете обрати яскраво-жовтий колір, якщо любите такі відтінки та знаєте, що вони вам не набриднуть. Проте краще обрати бліді відтінки жовтого. Вони теж сонячні, проте спокійніші й не засліплюють очі.
Блідо-жовтий у передпокої / Фото Paint and Paper Library
Зелений
Зелений – надзвичайно універсальний колір, що називають "синонімом природи". Дивлячись на цей колір, люди відчувають розслаблення та приплив нових сил.
Зелений колір створює неймовірний контраст з білим. Якщо в коридорі є місце для стільця, тоді можна додати сильніших акцентів за допомогою подушок, абажурів або картин.
Є багато відтінків зеленого, які можна використати в передпокої / Фото James Hare
Червоний апельсин
Колір сицилійського апельсина особливий тим, що він не лише яскравий, але й насичений. Його все частіше використовують в дизайні інтер'єру, особливо в передпокої чи коридорі.
Сицилійський апельсин ідеально поєднується білим або темним, вишуканим сірим, створюючи яскраву нотку в "забутих і нецікавих передпокоях".
Колір червоного апельсина справить чудове враження / Фото Davide Lovatti