Прихожая – это обычно маленькое, узкое помещение, где мало света. Поэтому очень темные цвета выбирать не стоит. Вы можете сделать прихожую в классическом белом цвете. Однако лучше оформить его в нетипичных и стильных оттенках.

Обратите внимание Как проверить застройщика в период военного положения: пошаговая инструкция

Бледно-желтый

"Желтый – яркий цвет для прихожей, благодаря которому вход в ваш дом мгновенно станет свежим и бодрым", – говорит основательница студии дизайна Кэролайн Милнс.

Вы можете выбрать ярко-желтый цвет, если вы любите такие оттенки и знаете, что они вам не надоедут. Однако лучше выбрать бледные оттенки желтого. Они тоже солнечные, но спокойнее и не ослепляют глаза.

Бледно-желтый в прихожей / Фото Paint and Paper Library

Зеленый

Зеленый – чрезвычайно универсальный цвет, который называют "синонимом природы". Глядя на этот цвет, люди ощущают расслабление и прилив новых сил.

Зелёный цвет создает невероятный контраст с белым. Если в коридоре есть место для стула, тогда можно добавить более сильные акценты с помощью подушек, абажуров или картин.

Есть много оттенков зеленого, которые можно использовать в прихожей / Фото James Hare

Красный апельсин

Цвет сицилийского апельсина особенный тем, что он не только ярок, но и насыщен. Его все чаще используют в дизайне интерьера, особенно в прихожей или коридоре.

Сицилийский апельсин идеально сочетается белым или темным, изысканным серым, создавая яркую нотку в "забытых и неинтересных прихожих".



Цвет красного апельсина произведет восхитительное впечатление / Фото Davide Lovatti