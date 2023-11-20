"Наукові дослідження показали, що яскраві кольори, як правило, змушують нас почуватися більш енергійними", – пояснює експерт Джошуа Сміт. Ось 5 відтінків фарб, які справді мають підбадьорливий ефект.
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Червоний
Це колір номер один для експертів / Фото Stephen Kent Johnson
Білий
Різкий білий відтінок є свіжим фоном, який випромінює енергію / Фото Future
Жовтий
Яскравий та оптимістичний колір / Фото Farrow & Ball
Зелений
Колір природи додає певної сили та енергії / Фото Future
Синій
Яскравий відтінок синього заряджає енергією / Фото Future