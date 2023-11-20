"Наукові дослідження показали, що яскраві кольори, як правило, змушують нас почуватися більш енергійними", – пояснює експерт Джошуа Сміт. Ось 5 відтінків фарб, які справді мають підбадьорливий ефект.

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Червоний

Нерухомість Тренди і натхненняЦе колір номер один для експертів / Фото Stephen Kent Johnson

Білий

Нерухомість Тренди і натхненняРізкий білий відтінок є свіжим фоном, який випромінює енергію / Фото Future

Жовтий

Нерухомість Тренди і натхненняЯскравий та оптимістичний колір / Фото Farrow & Ball

Зелений

Нерухомість Тренди і натхненняКолір природи додає певної сили та енергії / Фото Future

Синій

Нерухомість Тренди і натхненняЯскравий відтінок синього заряджає енергією / Фото Future