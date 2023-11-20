"Научные исследования показали, что яркие цвета, как правило, заставляют нас чувствовать себя более энергичными", – объясняет эксперт Джошуа Смит. Вот 5 оттенков красок, которые действительно обладают бодрящим эффектом.
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Красный
Это цвет номер один для экспертов / Фото Stephen Kent Johnson
Белый
Резкий белый оттенок является свежим фоном, излучающим энергию / Фото Future
Желтый
Яркий и оптимистичный цвет / Фото Farrow & Ball
Зеленый
Цвет природы придает определенную силу и энергию / Фото Future
Синий
Яркий оттенок синего заряжает энергией / Фото Future