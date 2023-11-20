Ці 5 відтінків пожвавлять атмосферу в домі: ось які кольори найбільше заряджають енергією
20 листопада 2023, 16:48Читать новость на русском
Джерело:Homes & Gardens
Кольори в дизайні інтер'єру можуть суттєво впливати на ваш настрій. У той час як стримані нейтральні кольори створюють заспокійливе відчуття, насичені відтінки можуть зарядити дім енергією.
"Наукові дослідження показали, що яскраві кольори, як правило, змушують нас почуватися більш енергійними", – пояснює експерт Джошуа Сміт. Ось 5 відтінків фарб, які справді мають підбадьорливий ефект.
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