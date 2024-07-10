Які кольори будуть недоречні в домі, коли надворі спека? Очевидно, це темні важкі тони, які додаватимуть ще більше тепла, створюючи обтяжливу атмосферу.

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Глибокі темні відтінки



Темно-синя кімната / Фото Farrow & Ball

Темніші кольори з холоднішими відтінками можуть здаватися важкими в домі, особливо влітку,

– каже Гелен Шоу, експертка компанії Benjamin Moore.

Ці кольори загалом є чудовим вибором для створення затишних приміщень, але вони створюють небажаний ефект саме влітку.

"Хоча особисті уподобання відрізняються, зазвичай потрібно уникати всього надто темного, інтенсивного або важкого", – погоджується Ешлі МакКоллум, експерт із кольорів у Glidden.

Темні кольори не тільки будуть здаватися занадто важкими, а вони також можуть асоціюватися із зимовими місяцями. Раян Остін Хагуд, головний дизайнер rad Interiors, додає: "Загалом я рекомендую уникати темніших, важких тонів, які створюють відчуття зими, наприклад, темно-зелених і червоних".

Насичені теплі відтінки



Бордові каркасні кухонні шафи з чорною стільницею / Фото Original BTC

Так само вам слід двічі подумати, перш ніж додавати в інтер'єр насичені теплі відтінки, як-от темно-помаранчеві та бордові, які асоціюються з осінню.

Це не означає, що ви взагалі не можете використовувати ці кольори влітку. Дизайнери кажуть, що якщо обрати правильну тканину, то інтер'єр обтяжливим не буде.

Бордовий оксамит не буде чудовим вибором для літньої декоративної подушки, але бордова лляна подушка – буде чудова, особливо якщо у вас диван кремового кольору,

– підказує дизайнерка інтер'єру з Bethany Adams Interiors.

Словом, з темними й насиченими тонами слід працювати обережно – дизайнери про це говорять з власного досвіду.