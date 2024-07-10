Какие цвета будут неуместны в доме, когда на улице жара? Очевидно, это темные тяжелые тона, которые будут добавлять еще больше тепла, создавая обременительную атмосферу.

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Глубокие темные оттенки

Темно-синяя комната / Фото Farrow & Ball

Темные цвета с холодными оттенками могут казаться тяжелыми в доме, особенно летом,

– говорит Хелен Шоу, эксперт компании Benjamin Moore.

Эти цвета в целом являются отличным выбором для создания уютных помещений, но они создают нежелательный эффект именно летом.

"Хотя личные предпочтения отличаются, обычно нужно избегать всего слишком темного, интенсивного или тяжелого", – соглашается Эшли МакКоллум, эксперт по цветам в Glidden.

Темные цвета не только будут казаться слишком тяжелыми, а они также могут ассоциироваться с зимними месяцами. Райан Остин Хагуд, главный дизайнер rad Interiors, добавляет: "В общем я рекомендую избегать более темных, тяжелых тонов, которые создают ощущение зимы, например, темно-зеленых и красных".

Насыщенные теплые оттенки

Бордовые каркасные кухонные шкафы с черной столешницей / Фото Original BTC

Так же вам следует дважды подумать, прежде чем добавлять в интерьер насыщенные теплые оттенки, например темно-оранжевые и бордовые, которые ассоциируются с осенью.

Это не значит, что вы вообще не можете использовать эти цвета летом. Дизайнеры говорят, что если выбрать правильную ткань, то интерьер обременительным не будет.

Бордовый бархат не будет прекрасным выбором для летней декоративной подушки, но бордовая льняная подушка – будет замечательная, особенно если у вас диван кремового цвета,

– подсказывает дизайнер интерьера из Bethany Adams Interiors.

Словом, с темными и насыщенными тонами следует работать осторожно – дизайнеры это говорят из собственного опыта.