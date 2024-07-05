Від темних коштовних відтінків до світліших оливкових – майже всі тони зеленого універсальні та поєднуються як з холодними, так і з теплими кольорами. Зрештою, вибір відтінку залежить від атмосфери, яку ви плануєте створити в тій чи іншій кімнаті.
Цікаво Ідеї для затишної вітальні: 5 порад, як облаштувати цю кімнату якнайкраще
Якщо мовиться про вишуканий і розкішний простір, варто використати темно-зелений. Якщо потрібно створити заспокійливу атмосферу з відчуттям комфорту, то це має бути оливковий чи блідо-зелений. Ось найкращі "пари" для зеленого та варіанти їхніх поєднань.
Блідо-рожевий
Рожево-зелена кухня у фермерському будинку / Фото Farrow & Ball
Вишнево-червоний
Вишневі стільці на тлі зеленої стіни / Фото Sarah Vaile Design
Шоколадно-коричневий
Домашній офіс із зеленою стелею та темно-коричневим диваном / Фото Alex Yeske Interiors
Інші відтінки зеленого
Кімната з оливковою та зеленою стіною / Фото Carrie Moore Interior Design
Бежевий
Вітальня з оливковими стінами та бежевими стінами / Фото Jonathan Adler
Латунний
Ванна кімната з темно--зеленими стінами та латунними деталями / Фото Willow Designs by Bridget
Палений апельсин
Вітальня з оливковими стінами та блідо-оранжевими акцентами / Фото Bethany Adams Interiors
Темно-зелений та оливковий – особливі відтінки, які дизайнери називають "вічними". Тобто це тони, що завжди будуть в тренді.