5 несподіваних відтінків, які зроблять кімнату дорожчою на вигляд

Важливо вибрати ті кольори, які найкраще відповідатимуть атмосфері, яку ви хочете створити у своєму домі. Якщо ви намагаєтеся "підняти" вигляд інтер'єру до такого, який має дорогий вигляд, треба використовувати спеціальні відтінки.

"Вибір правильних кольорів фарби може покращити естетику кімнати, наповнивши її відчуттям розкоші та вишуканості". – говорить експертка з кольорів Еріка Вельфель. Ось 5 найкращих кольорів для фарбування стін, які зроблять кімнати у вашому домі дорожчими на вигляд.

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Синій

Насичені сині створюють відчуття глибини та розкоші / Фото Future

Бордовий

Глибокі фіолетові та бордові тони викликають відчуття розкоші та вишуканості / Фото deVOL

Світло-коричневий

Теплий відтінок, який створює атмосферу вишуканості й елегантності / Фото Farrow & Ball

Гірчично-жовтий

Теплі золоті та металічні відтінки додають гламуру / Фото Monica Fried Design

Матовий чорний

Цей глибокий, примхливий відтінок чорного дуже ефектний / Фото Future