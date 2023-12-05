5 несподіваних відтінків, які зроблять кімнату дорожчою на вигляд
Джерело:Homes & Gardens
Важливо вибрати ті кольори, які найкраще відповідатимуть атмосфері, яку ви хочете створити у своєму домі. Якщо ви намагаєтеся "підняти" вигляд інтер'єру до такого, який має дорогий вигляд, треба використовувати спеціальні відтінки.
"Вибір правильних кольорів фарби може покращити естетику кімнати, наповнивши її відчуттям розкоші та вишуканості". – говорить експертка з кольорів Еріка Вельфель. Ось 5 найкращих кольорів для фарбування стін, які зроблять кімнати у вашому домі дорожчими на вигляд.
Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців