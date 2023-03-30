Добре підібрана колірна гама творить дива для маленьких кухонь. Звичайно, ви захочете вибрати ті кольори, які вам подобаються. Але ви також можете скористатися "декоративною силою" кожного відтінку та збільшити простір.

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Білий

Білий, звичайно, є одним із найбільш універсальних відтінків у всьому дизайні. Він миттєво розширює простір, викликаючи відчуття спокою та бездоганності.

До кухні з білими меблями експерти радять додати кілька темних акцентів, наприклад, коричневу підвісну шафу, темно-синій обідній стіл тощо.

Ніжно-блакитний

"Використання блідих кольорів у довгій вузькій кухні – це чудовий спосіб розширити кімнату та розсіяти доступне природне світло, – каже Марк Міллс.

Блакитні з жовтими або сірими відтінками – ідеальні кольори для кухні. Розгляньте небесно-блакитний та м'який бірюзовий колір.

Поліровані стільниці та задня панель, знову ж таки в блідих тонах, також мають здатність відбивати світло та збільшувати простір. Підлогу зробіть темною, а стіни та стелю – білими. Таке градуювання від темного до світлого є усталеним способом вирівнювання витягнутих кімнат.

Блідо-рожевий

Відтінки рожевого кольору дуже універсальні, і їх здатність візуально розширювати кімнату не має рівних. Кухня виглядатиме більшою тоді, коли ви оберете саме блідо-рожевий.

"Окрім стін, подбайте про кухонні шафи та місця для зберігання речей: виділення цих важливих елементів на кухні – це фантастичний спосіб створити позитивне враження від дизайну", – говорить Рут Моттерсхед.