Хорошо подобранная цветовая гамма творит чудеса для маленьких кухонь. Конечно, вы захотите выбрать те цвета, которые вам нравятся. Но вы также можете использовать "декоративную силу" каждого оттенка и увеличить пространство.

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Белый

Белый, конечно, один из самых универсальных оттенков во всем дизайне. Он мгновенно расширяет пространство, вызывая чувство покоя и безупречности.

К кухне с белой мебелью эксперты советуют добавить несколько темных акцентов, например, коричневый подвесной шкаф, темно-синий обеденный стол и другое.

Нежно-голубой

"Использование бледных цветов в длинной узкой кухне – это отличный способ расширить комнату и рассеять доступный естественный свет", – говорит Марк Миллс.

Голубые с желтыми или серыми оттенками – идеальные цвета для кухни. Рассмотрите небесно-голубой и мягкий бирюзовый цвет.

Полированные столешницы и задняя панель, опять же в бледных тонах, также способны отражать свет и увеличивать пространство. Пол сделайте темным, а стены и потолок – белыми. Такая градуировка от темного до светлого является устоявшимся способом выравнивания вытянутых комнат.

Бледно-розовый

Оттенки розового цвета очень универсальны, и их способность зрительно расширять комнату не имеет равных. Кухня будет выглядеть больше тогда, когда вы выберите именно бледно-розовый.

"Кроме стен, позаботьтесь о кухонных шкафах и местах для хранения вещей: выделение этих важных элементов на кухне – это фантастический способ создать положительное впечатление от дизайна", – говорит Рут Моттерсхед.