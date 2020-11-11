Лідер ринку фарб представив одну з головних новинок 2020 року: що про неї відомо
ТМ Kolorit, яка є лідером ринку фарб в Україні, запустила одну з головних новинок року – інноваційну ультралегку фінішну шпаклівку Kolorit STANDART LH з можливістю колорування.
Що це за продукт, у чому його особливості та переваги, у Kolorit ексклюзивно розповіли Нерухомості 24.
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Що відомо про новий продукт від Kolorit
Kolorit STANDART LH робить ремонт простим та зручним, адже це перша шпаклівка в Україні, яку можна колорувати. Це є справжнім проривом у світі оздоблювальних матеріалів.
Революційна новинка Kolorit STANDART LH завдяки можливості колорування:
- полегшує та оптимізує роботу майстрів;
- покращує зовнішній вигляд готового покриття;
- зменшує витрати фінішних продуктів.
Kolorit STANDART LH – це унікальний продукт, адже він не тільки якісний та зручний, але й дозволяє скоротити витрати фарби, а це означає, що клієнт заощаджує значну суму коштів! Крім того, завдяки колоруванню, стіна фарбується у потрібний тон ще на етапі шпаклювання.
Якщо колір фінішного покриття не покриває тон та потрібно досягти яскравого і насиченого відтінку, Kolorit STANDART LH вирішує і цю проблему. Підібрати необхідний тон можна з палітри світлих відтінків Kolorit Base Light, – пояснили у Kolorit.
Kolorit STANDART LH – перша в Україні шпаклівка з можливістю колорування / Фото Kolorit
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Особливості Kolorit STANDART LH
Шпаклівка STANDART LH від Kolorit забезпечує бездоганну адгезію з основою, не дає усадки та створює ідеально гладеньку поверхню – все це дозволяє віднести новинку у преміум-сегмент. Варто зазначити, що одразу після презентації продукт отримав найкращі рецензії від професіоналів.
Економте час та гроші – обирайте якісний продукт від Kolorit / Фото Kolorit
Kolorit STANDART LH – продукт, який давно чекали майстри, оскільки він:
- дає можливість моментально виявляти дефекти (якщо вони раптом виникли) та оперативно їх усувати;
- дуже зручний у нанесенні, яке може здійснюватися ручним або машинним способом;
- не забиває інструмент у разі нанесення апаратом (це зручно, швидко і якісно);
- не потребує шліфування, що у свою чергу оптимізує роботу майстра та економить купу часу.
Kolorit STANDART LH – продукт, який довго чекали майстри / Фото Kolorit
Виняткові характеристики Kolorit STANDART LH підкріплені виключною легкістю матеріалу, з яким працювати просто, зручно та вигідно. Майстри, які вже випробували новинку на всеукраїнському саміті Ліги Майстрів, підтверджують це. Економте час та гроші – обирайте Kolorit STANDART LH!
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