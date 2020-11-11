ТМ Kolorit, яка є лідером ринку фарб в Україні, запустила одну з головних новинок року – інноваційну ультралегку фінішну шпаклівку Kolorit STANDART LH з можливістю колорування.

Що це за продукт, у чому його особливості та переваги, у Kolorit ексклюзивно розповіли Нерухомості 24.

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Що відомо про новий продукт від Kolorit

Kolorit STANDART LH робить ремонт простим та зручним, адже це перша шпаклівка в Україні, яку можна колорувати. Це є справжнім проривом у світі оздоблювальних матеріалів.

Революційна новинка Kolorit STANDART LH завдяки можливості колорування:

полегшує та оптимізує роботу майстрів; покращує зовнішній вигляд готового покриття; зменшує витрати фінішних продуктів.

Kolorit STANDART LH – це унікальний продукт, адже він не тільки якісний та зручний, але й дозволяє скоротити витрати фарби, а це означає, що клієнт заощаджує значну суму коштів! Крім того, завдяки колоруванню, стіна фарбується у потрібний тон ще на етапі шпаклювання.

Якщо колір фінішного покриття не покриває тон та потрібно досягти яскравого і насиченого відтінку, Kolorit STANDART LH вирішує і цю проблему. Підібрати необхідний тон можна з палітри світлих відтінків Kolorit Base Light, – пояснили у Kolorit.

Kolorit STANDART LH – перша в Україні шпаклівка з можливістю колорування / Фото Kolorit

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Особливості Kolorit STANDART LH

Шпаклівка STANDART LH від Kolorit забезпечує бездоганну адгезію з основою, не дає усадки та створює ідеально гладеньку поверхню – все це дозволяє віднести новинку у преміум-сегмент. Варто зазначити, що одразу після презентації продукт отримав найкращі рецензії від професіоналів.

Kolorit STANDART LH — це принципово новий рівень якості, кольорова шпаклівка, що створена з турботою про майстрів, які з нею працюють.

Економте час та гроші – обирайте якісний продукт від Kolorit / Фото Kolorit

Kolorit STANDART LH – продукт, який давно чекали майстри, оскільки він:

дає можливість моментально виявляти дефекти (якщо вони раптом виникли) та оперативно їх усувати;

(якщо вони раптом виникли) та оперативно їх усувати; дуже зручний у нанесенні , яке може здійснюватися ручним або машинним способом;

, яке може здійснюватися ручним або машинним способом; не забиває інструмент у разі нанесення апаратом (це зручно, швидко і якісно);

у разі нанесення апаратом (це зручно, швидко і якісно); не потребує шліфування, що у свою чергу оптимізує роботу майстра та економить купу часу.

Kolorit STANDART LH – продукт, який довго чекали майстри / Фото Kolorit

Виняткові характеристики Kolorit STANDART LH підкріплені виключною легкістю матеріалу, з яким працювати просто, зручно та вигідно. Майстри, які вже випробували новинку на всеукраїнському саміті Ліги Майстрів, підтверджують це. Економте час та гроші – обирайте Kolorit STANDART LH!