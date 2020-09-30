Якість фарби для ремонту в квартирі і будинку – один з найважливіших критеріїв вибору продукції.

Саме від цього фактора залежить довговічність покриття, збереження якостей фарби і навіть безпека. Яким має бути якісний продукт і на що звернути увагу під час вибору, розповідає 24 канал.

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Як визначити якість фарби

Вибираючи якісну фарбу для ремонту, слід звернути увагу на такі моменти:

Сировина. Важливо використовувати тільки перевірену сировинну базу від надійних постачальників.

Важливо використовувати тільки перевірену сировинну базу від надійних постачальників. Контроль виробництва . У відповідальних компаній є власне виробництво. Це гарантія того, що він тримає під контролем процес і знає про якість вироблених матеріалів. Інформація про наявність власного виробництва вказується на етикетці.

. У відповідальних компаній є власне виробництво. Це гарантія того, що він тримає під контролем процес і знає про якість вироблених матеріалів. Інформація про наявність власного виробництва вказується на етикетці. Безпека. Якісна продукція обов'язково має екомаркування (в Україні це – "Жива Планета"), а також сертифікат гіпоалергенності.

Якісна продукція обов'язково має екомаркування (в Україні це – "Жива Планета"), а також сертифікат гіпоалергенності. Нанесення . Якісна фарба повинна бути простою у використанні – легко наноситися і не мати піни та бризок.

. Якісна фарба повинна бути простою у використанні – легко наноситися і не мати піни та бризок. Тара – ще один показник якості. Банки мають бути не лише зручними у використанні, але і надійними, щоб витримати всю логістику.

– ще один показник якості. Банки мають бути не лише зручними у використанні, але і надійними, щоб витримати всю логістику. Зовнішній вигляд . Якісна фарба завжди гідно виглядає на стіні – вона повинна добре розрівнюватися, не тріскатися, не обсипатися, не втрачати колір і не витиратися.

. Якісна фарба завжди гідно виглядає на стіні – вона повинна добре розрівнюватися, не тріскатися, не обсипатися, не втрачати колір і не витиратися. Тонування і передача кольору. У цьому пункті важливо уточнити, що має значення і тонування, і фарба. Колір передається через тонування, і саме від нього залежить стійкість відтінку.

Всім зазначеним вимогам відповідають фарби Kolorit, і ось чому:

Сировина

Компанія Kolorit використовує фінські технології, спеціально очищену підготовлену воду і сировинну базу виробників світового масштабу: дисперсії BASF, загусники і біоциди DOW і діоксид титану Venator. Це дозволяє Kolorit створювати товар європейського рівня і високої якості.

BASF, Німеччина Найбільший у світі хімічний концерн зі 150-річною історією. Про масштаби та якість його роботи говорять 160 дочірніх підприємств в Європі, Азії та США.

Venator, Англія Міжнародний виробник пігментів та добавок, який піклується про навколишнє середовище. Це робить його продукцію максимально екологічною і безпечною.

Dow, Швейцарія Міжнародна хімічна компанія, яка виробляє близько 7 тисяч видів продукції на 189 заводах у 34 країнах. Їх матеріали присутні на ринку 175 країн світу.

Контроль виробництва

У Kolorit – своє виробництво і лабораторія, яка строго контролює якість на кожному етапі. Крім того, у власній лабораторії Kolorit постійно вдосконалює рецептури вже існуючих продуктів і розробляє нові, інноваційні.

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Безпека

Продукція Kolorit має екомаркування "Жива Планета", а також сертифікат гіпоалергенності.

Нанесення

Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:

під час нанесення не з'являються бризки і піна;

фарба добре розрівнюється по поверхні;

завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.

Компанія Kolorit – бренд лакофарбових матеріалів з 18-річною історією і відомим ім'ям. Багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".

Тара Kolorit – перший виробник в Україні, який використовує вдосконалену шведську тару Emballator із залізною кришкою. Завдяки їй продукція не тільки добре пізнавана, але також захищена від підробок – на банках встановлено спеціальний замок, який запобігає несанкціонованому відкриттю. Всі назви продуктів TM Kolorit основної лінійки запатентовані​ | Фото kolorit Зовнішній вигляд Фарби Kolorit за якістю зовнішнього вигляду – одні з кращих на ринку. У виробника є широкий спектр ступенів блиску (від глибокоматовових до напівглянцевих). У кожному варіанті – фарба довговічна, відмінно миється і не втрачає своїх характеристик з часом. Тонування і передача кольору Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 (!) кольорів. Всі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень. Kolorit підтримує своїх клієнтів на кожному етапі / Фото Kolorit, Facebook

Яку інтер'єрну фарбу Kolorit вибрати

Варто звернути увагу на лінійку Home – це коли краще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці. Лінійка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – фарба, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, садки, школи). Kolorit Family – ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Kolorit Legenda – Флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття. Kolorit Idol – матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка. Kolorit Dynasty – створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними. Kolorit History – найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Kolorit Argentic – інноваційна матова антимікробна фарба з наносріблом. Захистить стіни вашого будинку від розмноження патогенних мікроорганізмів. Особливо стійка до миття дезинфікуючими засобами.

Фарби Kolorit – заслужений лідер на ринку​ / Фото kolorit