Якісна інтер'єрна фарба: як правильно вибрати для ремонту
Якість фарби для ремонту в квартирі і будинку – один з найважливіших критеріїв вибору продукції.
Саме від цього фактора залежить довговічність покриття, збереження якостей фарби і навіть безпека. Яким має бути якісний продукт і на що звернути увагу під час вибору, розповідає 24 канал.
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Як визначити якість фарби
Вибираючи якісну фарбу для ремонту, слід звернути увагу на такі моменти:
- Сировина. Важливо використовувати тільки перевірену сировинну базу від надійних постачальників.
- Контроль виробництва. У відповідальних компаній є власне виробництво. Це гарантія того, що він тримає під контролем процес і знає про якість вироблених матеріалів. Інформація про наявність власного виробництва вказується на етикетці.
- Безпека. Якісна продукція обов'язково має екомаркування (в Україні це – "Жива Планета"), а також сертифікат гіпоалергенності.
- Нанесення. Якісна фарба повинна бути простою у використанні – легко наноситися і не мати піни та бризок.
- Тара – ще один показник якості. Банки мають бути не лише зручними у використанні, але і надійними, щоб витримати всю логістику.
- Зовнішній вигляд. Якісна фарба завжди гідно виглядає на стіні – вона повинна добре розрівнюватися, не тріскатися, не обсипатися, не втрачати колір і не витиратися.
- Тонування і передача кольору. У цьому пункті важливо уточнити, що має значення і тонування, і фарба. Колір передається через тонування, і саме від нього залежить стійкість відтінку.
Всім зазначеним вимогам відповідають фарби Kolorit, і ось чому:
Сировина
Компанія Kolorit використовує фінські технології, спеціально очищену підготовлену воду і сировинну базу виробників світового масштабу: дисперсії BASF, загусники і біоциди DOW і діоксид титану Venator. Це дозволяє Kolorit створювати товар європейського рівня і високої якості.
Venator, АнгліяМіжнародний виробник пігментів та добавок, який піклується про навколишнє середовище. Це робить його продукцію максимально екологічною і безпечною.
Dow, ШвейцаріяМіжнародна хімічна компанія, яка виробляє близько 7 тисяч видів продукції на 189 заводах у 34 країнах. Їх матеріали присутні на ринку 175 країн світу.
Контроль виробництва
У Kolorit – своє виробництво і лабораторія, яка строго контролює якість на кожному етапі. Крім того, у власній лабораторії Kolorit постійно вдосконалює рецептури вже існуючих продуктів і розробляє нові, інноваційні.
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Безпека
Продукція Kolorit має екомаркування "Жива Планета", а також сертифікат гіпоалергенності.
Нанесення
Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:
- під час нанесення не з'являються бризки і піна;
- фарба добре розрівнюється по поверхні;
- завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.
Яку інтер'єрну фарбу Kolorit вибрати
Фарби Kolorit – заслужений лідер на ринку / Фото kolorit