Краща фарба для стелі: яку вибрати
Плануючи ремонт в квартирі або будинку, необхідно визначитися з матеріалами, які будуть використовуватися. Важливе значення має вибір фарби для стелі.
На українському ринку найкращим варіантом є фарба Family від ТМ Kolorit. Чому цей продукт ідеальний для стелі, розповідає 24 канал.
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Особливості Kolorit Family
Kolorit Family рекомендується використовувати для стель у всіх видах сухих приміщень. Також вона підходить для фарбування стін і використання у вигляді фарби першого шару. Kolorit Family можна застосовувати у приміщеннях з помірною експлуатаційним навантаженням: в школах, дитячих садах, лікувальних установах, на харчових підприємствах.
Фарба Kolorit дозволяє бути впевненим у якості та безпеці / Фото kolorit
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Переваги Kolorit Family
- абсолютно біла;
- економно витрачається;
- зручна у нанесенні;
- має антибліковий ефект;
- приховує дрібні дефекти поверхні;
- безпечна і гіпоалергенна;
- має підвищену покриваність – для отримання ідеального покриття досить всього два шари;
- відрізняється стійкістю кольору;
- професійне тонування за системою Avatint Tikkurila. Точність попадання в колір, VOC-free тонувальні пасти;
- тонується у світлі відтінки, сумісна з найбільш затребуваними палітрами;
- дозволена для застосування в дитячих дошкільних і шкільних закладах, а також в лікувально-профілактичних установах;
- має екомаркування "Жива планета";
не містить речовин, які можуть викликати алергічні реакції (висновок ВГО "Асоціація алергологів України");
- нетоксична і пожежобезпечна;
- не містить легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксілата і аміаку.
Технічні характеристики Kolorit Family
Kolorit Family має найоптимальнішу для стель – глибоко-матову ступінь блиску – і тонується у світлі і пастельні тони за каталогами "Tikkurila Symphony", "Моніколор Нова", "NCS", "RAL" і ін.
Фарба дуже економна: її витрата на один шар складає до 13 м2 з літра. Крім того, вона має 2-й клас стійкості до стирання і витримує очищення з використанням миючих засобів. Для зручності Kolorit Family представлена в ємностях різного об'єму – від 0,9 л до 9 л.
Kolorit Family – абсолютно безпечний продукт, який підійде для будь-якого приміщення / Фото kolorit
Як використовувати
Kolorit Family – безпечна, гіпоалергенна і зручна у нанесенні фарба. Всі ці якості дозволяють їй використовуватися в роботі зі складними поверхнями. Фарбу рекомендують для сухих приміщень, також вона підходить для кімнат з помірним експлуатаційним навантаженням.
Kolorit Family можна застосовувати для фарбування стін і стель у всіх видах сухих приміщень, в тому числі в дитячих садах, школах, лікарнях і на харчових виробництвах.
Якщо вас очікує ремонт у квартирі, будинку, дитячих установах або лікарнях – сміливо вибирайте для стелі фарбу Kolorit Family. Цей якісний і безпечний продукт дозволить вам тривалий час насолоджуватися результатом.