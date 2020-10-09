Плануючи ремонт в квартирі або будинку, необхідно визначитися з матеріалами, які будуть використовуватися. Важливе значення має вибір фарби для стелі.

На українському ринку найкращим варіантом є фарба Family від ТМ Kolorit. Чому цей продукт ідеальний для стелі, розповідає 24 канал.

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Компанія Kolorit – бренд лакофарбових матеріалів з 18-річною історією і відомим ім'ям. Багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".​ Лінійка Home від Kolorit – це кращі інтер'єрні фарби, які мають висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології про гіпоалергенність продукції. Фарба для стелі Кращим вибором для стелі є фарба Kolorit Family. Це – ультрабіла фінішна фарба. Вона не лише приховує недоліки поверхні, але і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Фарба Family – абсолютно матова, має підвищену покриваність, тому для ідеального покриття достатньо нанести на поверхню два шари.

Особливості Kolorit Family

Kolorit Family рекомендується використовувати для стель у всіх видах сухих приміщень. Також вона підходить для фарбування стін і використання у вигляді фарби першого шару. Kolorit Family можна застосовувати у приміщеннях з помірною експлуатаційним навантаженням: в школах, дитячих садах, лікувальних установах, на харчових підприємствах.

Фарба Kolorit дозволяє бути впевненим у якості та безпеці​ / Фото kolorit

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Переваги Kolorit Family

абсолютно біла;

економно витрачається;

зручна у нанесенні;

має антибліковий ефект;

приховує дрібні дефекти поверхні;

поверхні; безпечна і гіпоалергенна;

має підвищену покриваність – для отримання ідеального покриття досить всього два шари;

– для отримання ідеального покриття досить всього два шари; відрізняється стійкістю кольору;

професійне тонування за системою Avatint Tikkurila. Точність попадання в колір, VOC-free тонувальні пасти;

тонується у світлі відтінки , сумісна з найбільш затребуваними палітрами;

, сумісна з найбільш затребуваними палітрами; дозволена для застосування в дитячих дошкільних і шкільних закладах , а також в лікувально-профілактичних установах;

, а також в лікувально-профілактичних установах; має екомаркування "Жива планета";

не містить речовин, які можуть викликати алергічні реакції (висновок ВГО "Асоціація алергологів України");

(висновок ВГО "Асоціація алергологів України"); нетоксична і пожежобезпечна;

не містить легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксілата і аміаку.

Технічні характеристики Kolorit Family

Kolorit Family має найоптимальнішу для стель – глибоко-матову ступінь блиску – і тонується у світлі і пастельні тони за каталогами "Tikkurila Symphony", "Моніколор Нова", "NCS", "RAL" і ін.

Фарба дуже економна: її витрата на один шар складає до 13 м2 з літра. Крім того, вона має 2-й клас стійкості до стирання і витримує очищення з використанням миючих засобів. Для зручності Kolorit Family представлена в ємностях різного об'єму – від 0,9 л до 9 л.

Kolorit Family – абсолютно безпечний продукт, який підійде для будь-якого приміщення​ / Фото kolorit

Як використовувати

Kolorit Family – безпечна, гіпоалергенна і зручна у нанесенні фарба. Всі ці якості дозволяють їй використовуватися в роботі зі складними поверхнями. Фарбу рекомендують для сухих приміщень, також вона підходить для кімнат з помірним експлуатаційним навантаженням.

Kolorit Family можна застосовувати для фарбування стін і стель у всіх видах сухих приміщень, в тому числі в дитячих садах, школах, лікарнях і на харчових виробництвах.

Якщо вас очікує ремонт у квартирі, будинку, дитячих установах або лікарнях – сміливо вибирайте для стелі фарбу Kolorit Family. Цей якісний і безпечний продукт дозволить вам тривалий час насолоджуватися результатом.