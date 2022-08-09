Комерційна нерухомість в Україні: які об'єкти та де вигідно орендувати сьогодні

В Україні оживає ринок оренди комерційної нерухомості. У порівнянні з березнем, коли більшість вільних приміщень простоювала, на початку серпня середня кількість відгуків на одне оголошення наближається до довоєнного рівня.

Про це розповів керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко. Він зауважив, що як і до повномасштабної війни, найбільше пропозицій сьогодні у Києві, Львові та Дніпрі.

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Регіони-лідери за кількістю пропозицій

Найбільше вільних приміщень у Київській області: у червні на OLX пропонували майже 21 тисячу оголошень, що у 2 рази більше, ніж було в березні. Також до десятки регіонів із великою кількістю пропозицій для комерційної оренди ввійшли Одещина та Харківщина. Серед західних областей найрізноманітніший вибір на Хмельниччині та Івано-Франківщині.



В яких регіонах найбільше пропозицій / Фото OLX Нерухомість



Найпопулярніші міста серед орендарів

У червні найпопулярнішими регіонами стали Львівська та Одеська області, аналогічна картина була у довоєнному січні. Саме в цих областях пошукачі найчастіше відгукувалися на одне оголошення про вільну комерційну площу. Також до трійки лідерів у червні увійшла Житомирщина.

У березні ж підприємці найчастіше шукали квадратні метри для роботи на Заході України. У цей період пошукачі активно відгукувалися на оголошення в Закарпатській та Чернівецькій областях. Також до трійки увійшла Вінницька область, оскільки частина Київщини на той час була окупована.

Асортимент

Якщо ви шукаєте офіс для свого бізнесу, то маєте найвищий шанс швидко знайти вигідний варіант, оскільки цього типу комерційної нерухомості протягом 4 місяців війни було найбільше серед орендодавців.

Так, у нас на платформі кількість оголошень про оренду офісу до війни та зараз у 2 рази перевищує кількість приміщень під магазин чи салон,

– зазначає Сироватко.



Найпопулярніші типи комерційної нерухомості / Фото OLX Нерухомість

Та й загалом зараз сприятливий час, щоб знайти хороше приміщення. Порівнюючи довоєнний лютий та червень, пропозицій здати в оренду будь-яку комерційну нерухомість побільшало. Найвідчутніше додалося оголошень щодо оренди складів і приміщень промислового призначення (+42% і +40% відповідно), та СТО — їх кількість на ринку збільшилася на 29%.

Що стосується попиту від самого бізнесу, то найбільша середня кількість відгуків на одне оголошення про оренду автомийки, кав’ярні, СТО, шиномонтажу та фермерського господарства.

Які приміщення найвигідніше орендувати

Якщо порівнювати ціни на найпопулярніші типи комерційної нерухомості, то найбільше доведеться віддати за оренду ресторану, кафе чи бару – понад 37 тисяч гривень станом на червень.



Середня вартість комерційних об'єктів під оренду / Фото OLX Нерухомість

При цьому найвигідніше зараз орендувати офіс, МАФ, магазин/салон або ж торгову точку на ринку. Середньомісячна вартість цих типів нерухомості в червні була в діапазоні 6 – 7 тисяч гривень. Так, у порівнянні з довоєнним періодом, орендувати МАФ у червні коштувало на 39% дешевше, ніж на початку лютого, а середньомісячна плата за приміщення під магазин чи салон знизилася на 26%.