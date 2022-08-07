У травні ситуація змінилася – переселенці повернулися додому, а орендодавці – почали змінювати цінники. Попит на оренду житла у більшості регіонів впав, за винятком Чернівців та Ужгорода, які вважаються найбезпечнішими в Україні.

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Чернівці

Квартири у Чернівцях здаються буквально за добу. На одне приміщення є кілька потенційних орендарів. Цікаво, що у липні та на початку серпня кількість охочих винайняти квартиру тут збільшилася у 2 рази, розповідає рієлторка АН "Галерея нерухомості" Зоряна Вакарчук.

За її словами, багато тих, хто приїхав Харкова, який російські окупанти активно обстрілюють. Переселенці планують залишитися в Чернівцях щонайменше до весни та навіть готуються відправляти дітей до місцевих дитячих садків і шкіл.

Ужгород

Рієлтор Ганна Чаварга розповідає, що зараз в Ужгороді найбільше українців із Запоріжжя, Нікополя, Дніпра. Всі вони потребують житла для довготривалої оренди.

У місцевих чатах із пошуку житла на 10 потенційних орендарів припадає лише одна пропозиція. В Ужгороді спостерігається друга хвиля приїзду переселенців,

– каже Чаварга.

Попит підвищується й через перенесення університетів. Відповідно житло шукає як викладацький склад, так і студенти, яким потрібні бюджетні квартири.

Львів

Тут ажіотажного зростання попиту вже нема, оскільки переселенців відносно небагато. Крім того, в місті зростає пропозиція: багато місцевих жителів поїхали за кордон і прагнуть здати квартири, що звільнилися, в оренду.

Дефіциту квартир немає, пропозицій багато,

– наголошує рієлтор Андрій Борисов.

Він додає: переважна більшість орендарів віддають перевагу житлу економкласу.

Івано-Франківськ

До міста приїжджають з усіх регіонів країни, але пропозиція є,

– зазначає рієлтор АН "Околиця" Ірина Карбашевська.

Як і у Львові, найбільший попит має нерухомість економкласу. Квартири VIP-рівня, які знаходяться в новобудовах із новим ремонтом, знімають неохоче.

Луцьк

Нерухомість у Луцьку має найнижчий попит у порівнянні з іншими містами на заході, хоча у перші місяці війни сюди приїхало багато киян – дорога до столиці забирає лише 3,5 години, нагадує директор АН "Волинське агентство нерухомості" Валерій Мусійчук.

Можливе вторгнення з боку білорусі тисне на іногородніх, які багато дивляться телевізор. Але місцеві мешканці панічних настроїв не мають,

– уточнює рієлтор.

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Скільки коштує оренда житла

У березні та квітні 2022-го ціни на оренду квартир у багатьох містах на заході країни били всі рекорди. За однокімнатну квартиру у Львові просили 1 000 доларів, в Івано-Франківську – 800 доларів, а будинок у передмісті Ужгорода міг коштувати 1 500 – 2 000 доларів.

Втім у травні, коли переселенці почали роз'їжджатися, багатьом орендодавцям довелося повертати старі ціни. Так, в Ужгороді однокімнатну оселю на околиці міста можна знайти за 5 000 – 7 000 гривень на місяць. А ось квартира в новобудові з новим ремонтом і неподалік центру здається вже з прив'язкою до валюти – за 300 – 400 доларів на місяць. Приватний будинок за кілька хвилин їзди від міста в хорошому районі і побудований не більше 10 років тому коштуватиме 1 500 доларів щомісяця.

У Чернівцях, розповідає Зоряна Вакарчук, усі квартири здаються за валюту. Однокімнатну квартиру без ремонту пропонують за 200 доларів на місяць не знайти. А за сучасніше житло доведеться викласти вже 300 – 400 доларів на місяць без урахування вартості комунальних послуг. Двокімнатні квартири стартують із 300 доларів у старому житловому фонді і ціни на них сягають 500 – 600 доларів у новобудовах.

У Львові можна без проблем орендувати однокімнатну у старому будинку за 7 000 – 8 000 гривень, новіше житло коштує 10 000 гривень на місяць. Квартири VIP-рівня здаються за 25 000 – 28 000 гривень на місяць. "Двушки" стартують із 10 000 гривень та доходять до 16 000 гривень на місяць без урахування вартості комунальних послуг.

Найлояльніші ціни – у Луцьку. Малосімейку в місті можна орендувати за 4 000 гривень, а велику за площею квартиру – за 5 000 – 5 500 гривень на місяць. "Двушки" коштують на 1 000 гривень дорожче.

Експерти сходяться на думці, що ціни на оренду житла не зростатимуть до кінця року, адже люди не мають змоги платити більше. Зоряна Вакарчук із Чернівців каже, що у договорах оренди навіть прописують пункт: якщо курс долара перевищує позначку 40 гривень за долар, то вартість оренди знижується. І можливе поновлення навчання та приїзд студентів не змінять ситуацію з цінами на знімне житло.