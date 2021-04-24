Комора в квартирі: 3 варіанти, як її грамотно використати

У багатьох квартирах, особливо на вторинному ринку житла, є комори. Їх можна використовувати для різних потреб.

Невелика комора дозволить підтримувати порядок у квартирі. Як її правильно та грамотно використовувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Одна маленька комора може зіграти велику роль в підтримці порядку в усій квартирі. Комори за своїм призначенням бувають різними, тому необхідно вирішити, для яких цілей вона буде використовуватися. Було б неправильно зберігати в одному місці продукти й побутову хімію чи одяг і робочі інструменти,

– зазначила Морозова.

Як використати комору

1. Гардеробна

Якщо комора знаходиться в передпокої чи житловій кімнаті, її можна переобладнати під зручну гардеробну. У ній можна зберігати всесезонні речі та зробити ящики під взуття.

З комори можна зробити гардеробну / Фото pinterest

2. Організація дитячих речей

Навіть маленька комора стане відмінним варіантом для системного зберігання дитячих речей, взуття та іграшок. Таке рішення дозволить розвантажити дитячу кімнату від зайвих меблів.

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3. Комора на кухні

На кожній кухні завжди дуже багато різних предметів, посуду, техніки та ін. Якщо поруч є комора, її можна використовувати під зберігання круп, консервації, овочів, спецій, порожніх банок, дрібної техніки.

Комора біля кухні – відмінне рішення для зберігання / Фото pinterest

Що потрібно врахувати

За словами дизайнерки інтер'єру, в коморі обов'язково повинна бути вентиляція. Це необхідно для того, щоб уникнути бактерій і грибка.

У коморі обов'язково потрібно продумати освітлення / Фото pinterest