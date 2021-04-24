Важливо продумати все до дрібниць, щоб уникнути безглуздих помилок. Яких правил слід дотримуватися – розповіла дизайнерка інтер'єру Аліна Осадчук.

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Декорування – це так само один з етапів розробки проєкту. Красиво підібраний декор, текстиль – запорука гармонійного простору. Є дуже багато порад щодо розміщення та підбору декору для конкретного приміщення, але виділю кілька цікавих,

– зазначила Осадчук.

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Предмети та елементи

За словами дизайнерки інтер'єру, перше і найголовніше правило декору інтер'єру – поєднання одних елементів з іншими, тобто "рима". Наприклад, картини, вази, подушки та ін. повинні за кольором, текстурою або формою поєднуватися ще з якимось елементом.

Кольори

Якщо ви оформляєте відкриті полиці або стелажі, використовуйте два-три кольори. Також враховуйте, що загальний тон колекції на полицях повинен поєднуватися з кольором кімнати.

У декорі використовуйте 2-3 кольори / Фото pinterest

Фактури

Різноманітні фактури дозволять уникнути нудного інтер'єру. Пам'ятайте про принцип "трикомпонентності": поєднуйте не менше трьох різних фактур, наприклад, глянцеві, матові та об'ємні.

Орнаменти

При використанні орнаментів в інтер'єрі, пам'ятайте, щоб їх число було непарним.

Парну кількість орнаментів важче поєднати в єдиний образ через особливості сприйняття. У разі поєднання кількох орнаментів один з них має бути більшим або займати найбільшу площу. Орнаменти повинні бути різної величини,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Оформляючи інтер'єр, дотримуйтеся деяких правил / Фото pinterest

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Вази

Перед тим як підбирати вазу, визначтеся, навіщо вона вам потрібна. Вона може виступати кольоровим акцентом. Якщо потрібно вибрати кілька ваз, пам'ятайте про правило: "одна форма – різний колір" чи "один колір – різна форма".

Живопис

Живопис потрібно підбирати в тому ж стилі, в якому оформлений інтер'єр. Інших правил, за словами Аліни Осадчук, не існує.

Експерименти

Зміна експозиції змінює не лише інтер'єр, але й настрій. Не бійтеся експериментувати.