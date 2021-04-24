Небольшая кладовка позволит поддерживать порядок в квартире. Как ее правильно и грамотно использовать – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Одна маленькая кладовка может сыграть большую роль в поддержании порядка во всей квартире. Кладовки по своему назначению бывают разными, поэтому необходимо решить, для каких целей она будет использоваться. Было бы неправильно хранить в одном месте продукты и бытовую химию или одежду и рабочие инструменты,
– отметила Морозова.
Как использовать кладовку
1. Гардеробная
Если кладовка находится в прихожей или жилой комнате, ее можно переоборудовать под удобную гардеробную. В ней можно хранить всесезонные вещи и сделать ящики под обувь.
Из кладовки можно сделать гардеробную / Фото pinterest
2. Организация детских вещей
Даже маленькая кладовка станет отличным вариантом для системного хранения детских вещей, обуви и игрушек. Такое решение позволит разгрузить детскую комнату от лишней мебели.
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3. Кладовка на кухне
На каждой кухне всегда очень много различных предметов, посуды, техники и пр.
Если рядом есть кладовка, ее можно использовать под хранение круп, консервации, овощей, специй, пустых банок, мелкой техники.
Кладовка возле кухни – отличное решение для хранения / Фото pinterest
Что нужно учесть
- По словам дизайнера интерьера, в кладовке обязательно должна быть вентиляция. Это необходимо для того, чтобы избежать бактерий и грибка.
В кладовке обязательно нужно продумать освещение / Фото pinterest
- В маленьких помещениях всегда трудно что-то найти. Поэтому важно позаботиться об освещении. Расположите светильники так, чтобы все ящики и полки попали в зону освещения.