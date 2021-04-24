Небольшая кладовка позволит поддерживать порядок в квартире. Как ее правильно и грамотно использовать – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Одна маленькая кладовка может сыграть большую роль в поддержании порядка во всей квартире. Кладовки по своему назначению бывают разными, поэтому необходимо решить, для каких целей она будет использоваться. Было бы неправильно хранить в одном месте продукты и бытовую химию или одежду и рабочие инструменты,

– отметила Морозова.

Как использовать кладовку

1. Гардеробная

Если кладовка находится в прихожей или жилой комнате, ее можно переоборудовать под удобную гардеробную. В ней можно хранить всесезонные вещи и сделать ящики под обувь.

Из кладовки можно сделать гардеробную / Фото pinterest

2. Организация детских вещей

Даже маленькая кладовка станет отличным вариантом для системного хранения детских вещей, обуви и игрушек. Такое решение позволит разгрузить детскую комнату от лишней мебели.

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3. Кладовка на кухне

На каждой кухне всегда очень много различных предметов, посуды, техники и пр.

Если рядом есть кладовка, ее можно использовать под хранение круп, консервации, овощей, специй, пустых банок, мелкой техники.

Кладовка возле кухни – отличное решение для хранения / Фото pinterest

Что нужно учесть

По словам дизайнера интерьера, в кладовке обязательно должна быть вентиляция. Это необходимо для того, чтобы избежать бактерий и грибка.

В кладовке обязательно нужно продумать освещение / Фото pinterest