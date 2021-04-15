Ни один современный ремонт не обходится без кондиционера, ведь он является частью комфорта. На рынке представлено множество разнообразных моделей.

При установке кондиционера следует придерживаться некоторых правил. Каких именно – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова. Интересно Полки в интерьере: как сделать интересно, модно и стильно Поговорим о такой важной теме, как кондиционирование, а конкретно о правильном размещении сплит и мульти-сплит системы с точки зрения технических требований и эргономики,

– отметила Морозова. Правила установки кондиционеров Внутренний блок кондиционера нельзя размещать напротив сидящего человека, чтобы холодные потоки воздуха не попадали на диван, стол или рабочее место. По словам дизайнера интерьера, кондиционер лучше повесить сзади дивана или изголовья кровати. Рекомендуется размещать внутренний блок кондиционера ближе к окну, таким образом, чтобы длина фреоновой магистрали не превышала 5 метров. Виктория Морозова уточнила, что у некоторых кондиционеров при стандартной заправке фреоном минимальная длина трассы составляет 3 метра, а у других – 7 метров. Эти нюансы следует уточнять у мастера. Важно правильно рассчитать мощность кондиционера, исходя из того, сколько квадратных метров он должен охлаждать. Правильная установка кондиционера обеспечит комфорт / Фото pinterest Читайте Мягкие панели в интерьере: что в них особенного и почему они стали трендом Если в квартире установлен электрический камин, следует учитывать, что кондиционер не должен размещаться напротив него. Также не рекомендуется устанавливать кондиционер напротив вертикальных радиаторов. Устанавливая кондиционер, следует придерживаться правил / Фото ivd Кондиционер не должен быть зашит мебелью. Кроме того, учитывайте, что минимальное расстояние от потолка до кондиционера составляет 10 сантиметров. Если же внизу находится шкаф, то от него до кондиционера должно быть 70 – 100 сантиметров. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktoria Morozova (@vinterior_d)