Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030, що може пройти в Одесі
Джерело:Zaha Hadid Architects
Потенційним місцем для зведення павільйонів під міжнародну виставку, може стати Хаджибейський лиман. Проєкт забудови оприлюднила британська компанія Zaha Hadid Architects.
Як розповів директор Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Роман Григоришин, на фото зображений проєкт забудови для EXPO, який використовують для участі в конкурсі. Територія розрахована під павільйони, які будує кожна країна окремо для себе.
Читайте також Право власності на квартиру в новобудові: 3 кроки, які повинен здійснити девелопер
EXPO-2030: що відомо про проведення виставки в Одесі
У вересні Одеса подала заявку на проведення Всесвітньої виставки, що проходитиме з квітня по жовтень 2030 року. Темою події стане "Відродження. Технології. Майбутнє".
Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Заявки також відправили південнокорейський Пусан, італійський Рим і столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Результати будуть відомі у листопаді 2023 року. Поки місто Одеса є одним за фаворитів на відборі.
Одеса є одним із фаворитів / Фото Zaha Hadid Architects
Якщо виставку проведуть в Україні, це допоможе залучити до 30 мільйонів туристів та мільярдні інвестиції.
Який вигляд має концепція виставкового павільйону від Zaha Hadid Architects
Основна будівля – це центральний павільйон. Поряд із ним також будуть розміщуватись будівлі для інфраструктури обслуговування. Вартість проєкту складає 1 мільйон 300 тисяч євро. Запланована територія сягає близько 250 гектарів у межах Одеси у полях зрошення біля Хаджибейського лиману.
Під час розробки проєкту враховувались природні особливості та вимоги до виставкового центру, тому архітекторам було важливо:
- Створити чітку організаційну логіку розподілу основних складових виставки.
- Зберегти та покращити природні аспекти ділянки.
- Розробити генплан, який буде працювати як спадок у соціально-економічному плані.
Загалом концепція полягає в тому, що буде основний павільйон – загальний та місця для забудови павільйонів інших країн. Для бідних країн або тих, які на стадії розвитку будуть створювати групові павільйони, в яких буде представлено декілька представників одночасно,
– зазначив Роман Григоришин.
Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects