"Коричневий – один із найпопулярніших кольорів, який вибирають для меблів для вітальні, завдяки своїй неперевершеній універсальності", – каже дизайнерка Патриція Гіббонс.
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Це колір, який зігріває, заспокоює та додає затишку. Експерти розповіли, як оформити вітальню, якщо обрати диван коричневого кольору.
Поєднайте коричневий диван з дерев'яними меблями
Теплі відтінки деревини поєднуються з коричневим диваном / Фото Swyft
Створіть простір з нейтральними кольорами
Чорно-білі деталі чудово доповнюють вітальню з коричневим диваном / Фото Simon Bevan
Додайте кольорів та візерунків
Зелений колір покращує вигляд простої вітальні / Фото Sofology
Виберіть холодний колір для офіційної вітальні
Коричневий диван личить навіть до сірої кімнати / Фото Davide Lovatti
Поєднуйте з теплими кольорами
Різні відтінки коричневого поєдналися в одній кімнаті / Фото Catherine Gratwicke