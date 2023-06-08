"Коричневый – один из самых популярных цветов, который выбирают для мебели для гостиной, благодаря своей непревзойденной универсальности", – говорит дизайнер Патриция Гиббонс.

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Это цвет, который согревает, успокаивает и придает уют. Эксперты рассказали, как оформить гостиную, если выбрать диван коричневого цвета.

Соедините коричневый диван с деревянной мебелью



Теплые оттенки древесины сочетаются с коричневым диваном. Фото Swyft

Создайте пространство с нейтральными цветами

Черно-белые детали прекрасно дополняют гостиную с коричневым диваном / Фото Simon Bevan

Добавьте цвета и узоры



Зеленый цвет улучшает вид простой гостиной / Фото Sofology

Выберите холодный цвет для официальной гостиной

Коричневый диван подходит даже к серой комнате / Фото Davide Lovatti

Сочетайте с теплыми цветами

Различные оттенки коричневого соединились в одной комнате / Фото Catherine Gratwicke