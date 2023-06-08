Ідеї ​​для вітальні з коричневим диваном: 5 порад для класичного затишку

Диван землистого відтінку – це класичний вибір для вітальні, до якого схиляються багато людей. Це просто, вишукано і завжди актуально.

"Коричневий – один із найпопулярніших кольорів, який вибирають для меблів для вітальні, завдяки своїй неперевершеній універсальності", – каже дизайнерка Патриція Гіббонс.

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Це колір, який зігріває, заспокоює та додає затишку. Експерти розповіли, як оформити вітальню, якщо обрати диван коричневого кольору.

Поєднайте коричневий диван з дерев'яними меблями



Теплі відтінки деревини поєднуються з коричневим диваном / Фото Swyft

Створіть простір з нейтральними кольорами

Чорно-білі деталі чудово доповнюють вітальню з коричневим диваном / Фото Simon Bevan

Додайте кольорів та візерунків



Зелений колір покращує вигляд простої вітальні / Фото Sofology

Виберіть холодний колір для офіційної вітальні

Коричневий диван личить навіть до сірої кімнати / Фото Davide Lovatti

Поєднуйте з теплими кольорами

Різні відтінки коричневого поєдналися в одній кімнаті / Фото Catherine Gratwicke