Ідеї для вітальні з коричневим диваном: 5 порад для класичного затишку
Джерело:Homes & Gardens
Диван землистого відтінку – це класичний вибір для вітальні, до якого схиляються багато людей. Це просто, вишукано і завжди актуально.
"Коричневий – один із найпопулярніших кольорів, який вибирають для меблів для вітальні, завдяки своїй неперевершеній універсальності", – каже дизайнерка Патриція Гіббонс.
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Це колір, який зігріває, заспокоює та додає затишку. Експерти розповіли, як оформити вітальню, якщо обрати диван коричневого кольору.
Поєднайте коричневий диван з дерев'яними меблями
Теплі відтінки деревини поєднуються з коричневим диваном / Фото Swyft
Створіть простір з нейтральними кольорами
Додайте кольорів та візерунків
Зелений колір покращує вигляд простої вітальні / Фото Sofology