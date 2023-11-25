"Коричневі інтер'єри є втіленням елегантності в поєднанні з рожевими та світлішими приглушеними нейтральними кольорами, які випромінюють вишуканість і стиль", – вважає команда дизайнерів англійської компанії Edward Bulmer Natural Paints.

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Зараз люди все більше розуміють, що дім – це їхній прихисток. У холодну осінню та зимову пору ми хочемо відчувати тепло й затишок. А кольори допомагають створити цю атмосферу. Ось 5 дизайнів з використанням різних відтінків коричневого, які вам сподобаються.

Коричневі стіни – ідеальний вибір для вітальні

Шоколадно-коричневі стіни є чудовим тлом для світліших меблів / Фото Little Greene

Поєднуйте коричневий з натуральними матеріалами

Пошукайте меблі з текстилю, плетені кошики, кашпо, джгутові килими / Фото Simon Bevan

Оберіть світло-коричневий для створення заспокійливого простору

Поєднання світло-коричневого та бежевого у вітальні / Фото Gong

Додайте коричневий за допомогою оригінальних тонів дерева

Акцентна світло-коричнева стіна, темно-коричневе ліжко та підлога / Фото Bert & May

Створіть інтер'єр ванної у повністю коричневих відтінках

Розкішний дизайн ванної у різних коричневих тонах / Фото Bert & May