"Коричневые интерьеры являются воплощением элегантности в сочетании с розовыми и светлыми приглушенными нейтральными цветами, излучающими изысканность и стиль", – считает команда дизайнеров английской компании Edward Bulmer Natural Paints.
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Сейчас люди все больше понимают, что дом – это их убежище. В холодную осень и зимнюю пору мы хотим чувствовать тепло и уют. А цвета помогают создать эту атмосферу. Вот 5 дизайнов с использованием различных коричневых оттенков, которые вам понравятся.
Коричневые стены – идеальный выбор для гостиной.
Шоколадно-коричневые стены являются прекрасным фоном для более светлой мебели / Фото Little Greene
Сочетайте коричневый с натуральными материалами
Поищите мебель из текстиля, плетеные корзины, кашпо, жгутовые ковры / Фото Simon Bevan
Выберите светло-коричневый для создания успокаивающего пространства
Сочетание светло-коричневого и бежевого в гостиной. Фото Gong
Добавьте коричневый с помощью оригинальных тонов дерева.
Акцентная светло-коричневая стена, темно-коричневая кровать и пол / Фото Bert & May
Создайте интерьер ванной в полностью коричневых оттенках.
Роскошный дизайн ванной в разных коричневых тонах / Фото Bert & May