"Коричневые интерьеры являются воплощением элегантности в сочетании с розовыми и светлыми приглушенными нейтральными цветами, излучающими изысканность и стиль", – считает команда дизайнеров английской компании Edward Bulmer Natural Paints.

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Сейчас люди все больше понимают, что дом – это их убежище. В холодную осень и зимнюю пору мы хотим чувствовать тепло и уют. А цвета помогают создать эту атмосферу. Вот 5 дизайнов с использованием различных коричневых оттенков, которые вам понравятся.

Коричневые стены – идеальный выбор для гостиной.

Шоколадно-коричневые стены являются прекрасным фоном для более светлой мебели / Фото Little Greene

Сочетайте коричневый с натуральными материалами

Поищите мебель из текстиля, плетеные корзины, кашпо, жгутовые ковры / Фото Simon Bevan

Выберите светло-коричневый для создания успокаивающего пространства

Сочетание светло-коричневого и бежевого в гостиной. Фото Gong

Добавьте коричневый с помощью оригинальных тонов дерева.

Акцентная светло-коричневая стена, темно-коричневая кровать и пол / Фото Bert & May

Создайте интерьер ванной в полностью коричневых оттенках.

Роскошный дизайн ванной в разных коричневых тонах / Фото Bert & May