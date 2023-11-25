Ідеї для коричневої кімнати: 5 способів використати цей універсальний колір
Джерело:Homes & Gardens
Ідеї коричневих кімнат зараз переживають ренесанс. Хоча цей колір протягом багатьох років вважався застарілим, зараз він стає все більш популярним. Адже ми прагнемо замінити холодні сірі на більш теплі, землисті відтінки природи.
"Коричневі інтер'єри є втіленням елегантності в поєднанні з рожевими та світлішими приглушеними нейтральними кольорами, які випромінюють вишуканість і стиль", – вважає команда дизайнерів англійської компанії Edward Bulmer Natural Paints.
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Зараз люди все більше розуміють, що дім – це їхній прихисток. У холодну осінню та зимову пору ми хочемо відчувати тепло й затишок. А кольори допомагають створити цю атмосферу. Ось 5 дизайнів з використанням різних відтінків коричневого, які вам сподобаються.