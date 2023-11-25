Ідеї ​​для коричневої кімнати: 5 способів використати цей універсальний колір

Ідеї ​​коричневих кімнат зараз переживають ренесанс. Хоча цей колір протягом багатьох років вважався застарілим, зараз він стає все більш популярним. Адже ми прагнемо замінити холодні сірі на більш теплі, землисті відтінки природи.

"Коричневі інтер'єри є втіленням елегантності в поєднанні з рожевими та світлішими приглушеними нейтральними кольорами, які випромінюють вишуканість і стиль", – вважає команда дизайнерів англійської компанії Edward Bulmer Natural Paints.

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Зараз люди все більше розуміють, що дім – це їхній прихисток. У холодну осінню та зимову пору ми хочемо відчувати тепло й затишок. А кольори допомагають створити цю атмосферу. Ось 5 дизайнів з використанням різних відтінків коричневого, які вам сподобаються.

Коричневі стіни – ідеальний вибір для вітальні

Шоколадно-коричневі стіни є чудовим тлом для світліших меблів / Фото Little Greene

Поєднуйте коричневий з натуральними матеріалами

Пошукайте меблі з текстилю, плетені кошики, кашпо, джгутові килими / Фото Simon Bevan

Оберіть світло-коричневий для створення заспокійливого простору

Поєднання світло-коричневого та бежевого у вітальні / Фото Gong

Додайте коричневий за допомогою оригінальних тонів дерева

Акцентна світло-коричнева стіна, темно-коричневе ліжко та підлога / Фото Bert & May

Створіть інтер'єр ванної у повністю коричневих відтінках

Розкішний дизайн ванної у різних коричневих тонах / Фото Bert & May