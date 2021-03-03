Жоден ремонт у квартирі чи будинку не обходиться без купівлі корпусних меблів. Однак є нюанси, які варто знати кожному власнику житла.

Що потрібно з'ясувати на виробництві до того, як замовляти корпусні меблі, розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Лисюк.

Читайте Перейшло в розряд "зашквар": дизайнерка інтер'єру назвала застарілі тренди

Навіть якщо майстри виконали всі стики акуратно, грубі корпусні меблі можуть все зіпсувати. А ще більшість людей недооцінює їх вартість. Корпусні меблі можуть складати 15-30% загального кошторису на ремонт. Вартість корпусних меблів може викликати шок. Чому вона така висока? З чого взагалі складається? Нумо розбиратись,

– зазначила Лисюк.

Вона пояснила, що корпусні меблі = матеріали + фурнітура + робота майстрів + сервіс. Кожен пункт может бути як якісним, так і не дуже. На чому можна економити – вирішувати власнику житла.

Корпусні меблі: що варто знати

1. Матеріали

За словами Лисюк, якісні матеріали довговічніші і з часом не втратять свого вигляду.

2. Фурнітура

Якісна фурнітура від дешевої відрізняться не лише зовнішнім виглядом (менші механізми, вужчі направляючі, тонші рамки), але і плавним ходом.

3. Робота

Делікатні вузли – це делікатна робота, яка вимагає майстерності та займає більше часу. Наприклад, зарізати стики тумби під 45 градусів, відкалібрувати щілини між дверцятами, зробити акуратні прорізи під розетки…

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Вартість корпусних меблів залежить від безлічі факторів / Фото setadizayn

Цікаво Дизайн інтер'єру: розвіяно 4 поширених міфи

4. Сервіс

Ірина Лисюк розповіла, що зазвичай дизайн-проєкт віддають на прорахунок кільком меблевим фірмам. Вартість може відрізнятися в рази, оскільки залежить від безлічі факторів, серед яких:

чистота на об'єкті;

дотримання домовленостей та терміну виконання робіт;

ставлення до клієнта;

використання дорогих чи дешевих матеріалів;

акуратність виконаної роботи.

Бажано про кожен пункт розпитати на виробництві.

Також запитайте, на якому обладнанні працює цех. Це дуже впливає на кінцевий результат. Помічали чорні неакуратні смужки на біля крайки на білих меблях? На якісних станках і з хорошим клеєм шви білі, а не брудні. І таких нюансів багато,

​– резюмувала Ірина Лисюк.