Корпусная мебель для квартиры и дома: что нужно знать каждому
Ни один ремонт в квартире или доме не обходится без покупки корпусной мебели. Однако есть нюансы, которые следует знать каждому владельцу жилья.
Источник:Инстаграм Ирины Лысюк
Что нужно выяснить на производстве до того, как заказывать корпусную мебель, рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк.
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Даже если мастера выполнили все стыки аккуратно, грубая корпусная мебель может все испортить. А еще большинство людей недооценивает их стоимость. Корпусная мебель может составлять 15-30% общей сметы на ремонт. Стоимость корпусной мебели может вызвать шок. Почему она такая высокая? С чего вообще складывается? Давайте разбираться,
– отметила Лисюк.
Она пояснила, что корпусная мебель = материалы + фурнитура + работа мастеров + сервис. Каждый пункт может быть как качественным, так и не очень. На чем можно экономить – решать владельцу жилья.
Корпусная мебель: что следует знать
1. Материалы
По словам Лысюк, качественные материалы долговечны и со временем не потеряют своего вида.
2. Фурнитура
Качественная фурнитура от дешевой отличатся не только внешним видом (меньше механизмы, узкие направляющие, тонкие рамки), но и плавным ходом.
3. Работа
Деликатные узлы – это деликатная работа, которая требует мастерства и занимает больше времени. Например, зарезать стыки тумбы под 45 градусов, откалибровать щели между дверью, сделать аккуратные прорези под розетки… – пояснила дизайнер интерьера.
Стоимость корпусной мебели зависит от множества факторов / Фото setadizayn
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4. Сервис
Ирина Лысюк рассказала, что обычно дизайн-проект отдают на просчет нескольким мебельным фирмам. Стоимость может отличаться в разы, поскольку зависит от множества факторов, среди которых:
- чистота на объекте;
- соблюдение договоренностей и сроков выполнения работ;
- отношение к клиенту;
- использования дорогих или дешевых материалов;
- аккуратность выполненной работы.
Желательно о каждом пункте расспросить на производстве.
Также спросите, на каком оборудовании работает цех. Это влияет на конечный результат. Замечали черные неаккуратные полоски возле кромке на белой мебели? На качественных станках и с хорошим клеем швы белые, а не грязные. И таких нюансов много,
– резюмировала Ирина Лысюк.
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