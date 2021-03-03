Ни один ремонт в квартире или доме не обходится без покупки корпусной мебели. Однако есть нюансы, которые следует знать каждому владельцу жилья.

Что нужно выяснить на производстве до того, как заказывать корпусную мебель, рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк.

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Даже если мастера выполнили все стыки аккуратно, грубая корпусная мебель может все испортить. А еще большинство людей недооценивает их стоимость. Корпусная мебель может составлять 15-30% общей сметы на ремонт. Стоимость корпусной мебели может вызвать шок. Почему она такая высокая? С чего вообще складывается? Давайте разбираться,

– отметила Лисюк.

Она пояснила, что корпусная мебель = материалы + фурнитура + работа мастеров + сервис. Каждый пункт может быть как качественным, так и не очень. На чем можно экономить – решать владельцу жилья.

Корпусная мебель: что следует знать

1. Материалы

По словам Лысюк, качественные материалы долговечны и со временем не потеряют своего вида.

2. Фурнитура

Качественная фурнитура от дешевой отличатся не только внешним видом (меньше механизмы, узкие направляющие, тонкие рамки), но и плавным ходом.

3. Работа

Деликатные узлы – это деликатная работа, которая требует мастерства и занимает больше времени. Например, зарезать стыки тумбы под 45 градусов, откалибровать щели между дверью, сделать аккуратные прорези под розетки… – пояснила дизайнер интерьера.

Стоимость корпусной мебели зависит от множества факторов / Фото setadizayn

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4. Сервис

Ирина Лысюк рассказала, что обычно дизайн-проект отдают на просчет нескольким мебельным фирмам. Стоимость может отличаться в разы, поскольку зависит от множества факторов, среди которых:

чистота на объекте;

соблюдение договоренностей и сроков выполнения работ;

отношение к клиенту;

использования дорогих или дешевых материалов;

аккуратность выполненной работы.

Желательно о каждом пункте расспросить на производстве.

Также спросите, на каком оборудовании работает цех. Это влияет на конечный результат. Замечали черные неаккуратные полоски возле кромке на белой мебели? На качественных станках и с хорошим клеем швы белые, а не грязные. И таких нюансов много,

​– резюмировала Ирина Лысюк.