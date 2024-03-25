Чарівний котедж у британському селі продають за дуже доступною ціною: чи є тут підступ
Джерело:Mirror
У селі з неймовірною природою, що розташоване у Вельсі, продають чарівний котедж всього за 165 тисяч фунтів. Та є ймовірність, що потенційних покупців може відлякати одна дивна деталь.
=Площа будинку становить всього 44 квадратних метри, тому власникам довелося творчо підійти до способів економії місця. Свій креатив вони вирішили проявити на кухні.
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Сходи на другий поверх встановлені на столі
Річ у тім, що новим власникам доведеться вставати на кухонний стіл, щоб піднятися нагору. Сходи, які ведуть туди, "проходять" крізь поверхню. Збоку господарі встановили поручень, який допомагатиме підійматися безпечно.
На першому поверсі розташована вітальня відкритого планування, обідня зона та кухня. А "креативні сходи" ведуть до великої спальні з двомісним ліжком і ванною кімнатою з душовою кабіною та окремою ванною.
В оголошенні його описують так: "Цей валлійський кам'яний котедж із середньою терасою розташований у тихому житловому місці за декілька хвилин ходьби від центру села. Відремонтований за дуже високим стандартом, є сучасна кухня".
Сходи "проходять" крізь стіл / Фото Jam Press
Про дивні сходи автор оголошення написав жартуючи так: "Це поєднання столу та сходів. Немає нічого більш апетитного, ніж тупотіння ногами біля вашого обіду". Можливо, такий же жартівник і придбає цей будинок.