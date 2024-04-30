Будівлі розташовані поруч із лісом. У котеджі небезпечно заходити, бо вони в напівзруйнованому стані, а дістатися туди можна тільки пішки.

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Три котеджі біля лісу

Тріо занедбаних будинків розташоване серед густої та недоглянутої галявини. Навіть представники аукціонного дому не змогли дістатися до деяких із них, щоб оглянути та сфотографувати.

"Продавець повідомив мені, що купив котеджі в 1979 році. Він придбав цей старий сімейний будинок, оскільки побачив, що він виставлений на продаж. Його рідні народилися там. Його прадід працював на олов'яній шахті в Мачені", – сказала представниця аукціонного дому.

Котеджі потребують повної реконструкції / Фото SWNS

Будинки шахтарів у цій місцевості мають нульову початкову вартість. Всередині немає ні водопроводу, ні електрики. Агентка каже, що котеджі доступні для всіх охочих, і їх можуть продати навіть за тризначну суму.

"Котеджі зараз перебувають у вкрай занедбаному стані, але вони цілком можуть стати чистим полотном для забудовника за умови планування та видалення величезної кількості рослин. Об'єкт, безумовно, потребує ремонту, але він виставлений на продаж за нуль фунтів стерлінгів", – додала представниця.

Якщо претендентів, наприклад, буде кілька зі ставками 100, 200, 400 фунтів, то лот продадуть і за таку ціну.