Здания расположены рядом с лесом. В коттеджи опасно заходить, потому что они в полуразрушенном состоянии, а добраться туда можно только пешком.

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Три коттеджа возле леса

Трио заброшенных домов расположено среди густой и неухоженной поляны. Даже представители аукционного дома не смогли добраться до некоторых из них, чтобы осмотреть и сфотографировать.

"Продавец сообщил мне, что купил коттеджи в 1979 году. Он приобрел этот старый семейный дом, поскольку увидел, что он выставлен на продажу. Его родные родились там. Его прадед работал на оловянной шахте в Мачени", – сказала представитель аукционного дома.

Коттеджи нуждаются в полной реконструкции / Фото SWNS

Дома шахтеров в этой местности имеют нулевую начальную стоимость. Внутри нет ни водопровода, ни электричества. Агент говорит, что коттеджи доступны для всех желающих, и их могут продать даже за трехзначную сумму.

"Коттеджи сейчас находятся в крайне запущенном состоянии, но они вполне могут стать чистым полотном для застройщика при условии планировки и удаления огромного количества растений. Объект, безусловно, нуждается в ремонте, но он выставлен на продажу за ноль фунтов стерлингов", – добавила представительница.

Если претендентов, например, будет несколько со ставками 100, 200, 400 фунтов, то лот продадут и за такую цену.