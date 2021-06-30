Ще 819 заявок українців розглядаються. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
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Що таке доступна іпотека під 7%Державна програма, що розроблена Міністерством фінансів для здешевлення вартості іпотечних кредитів для українців. Вона розрахована на тих, хто потребує покращення житлових умов. Згідно з умовами, предметом іпотеки може виступати квартира чи приватний будинок, які побудовані не раніше 2018 року.
Яку нерухомість обирають українці
За програмою "Доступне житло 7%" кредити брали на:
- житло на первинному ринку – 22,13%;
- нерухомість на вторинному ринку – 77,87%.
Серед заявок, які нині розглядаються банками:
- 19,38% – первинне житло;
- 80,61% – вторинна нерухомість.
Кредити переважно просили на вторинне житло / Фото Pixabay
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Які регіони беруть участь у програмі "Доступне житло 7%":
- м. Київ (35,2%);
- Київська область (29,1%);
- Харківська область (6,5%);
- Львівська область (5,7%);
- Рівненська область (4,2%).
Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України