Еще 819 заявок украинцев рассматриваются. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Что такое доступная ипотека под 7%

Государственная программа, разработанная Министерством финансов для удешевления стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Согласно условиям, предметом ипотеки может выступать квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.

Какую недвижимость выбирают украинцы

По программе "Доступное жилье 7%" кредиты брали на:

  • жилье на первичном рынке – 22,13%;
  • недвижимость на вторичном рынке – 77,87%.

Среди заявок, которые сейчас рассматриваются банками:

  • 19,38% – первичное жилье;
  • 80,61% – вторичная недвижимость.

Кредиты преимущественно просили на вторичное жилье / Фото Pixabay

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Регионы участвуют в программе "Доступное жилье 7%":

  • г. Киев (35,2%);
  • Киевская область (29,1%);
  • Харьковская область (6,5%);
  • Львовская область (5,7%);
  • Ровенская область (4,2%).

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины