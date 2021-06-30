В Україні видали понад 420 мільйонів гривень кредитів на нерухомість: на яких умовах

В Україні станом на 29 червня 2021 року банківські установи підписали 495 кредитних договорів за державною програмою "Доступна іпотека 7%". Загальна сума склала 421,3 мільйона гривень.

Ще 819 заявок українців розглядаються. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Цікаво Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше

Що таке доступна іпотека під 7% Державна програма, що розроблена Міністерством фінансів для здешевлення вартості іпотечних кредитів для українців. Вона розрахована на тих, хто потребує покращення житлових умов. Згідно з умовами, предметом іпотеки може виступати квартира чи приватний будинок, які побудовані не раніше 2018 року.

Яку нерухомість обирають українці

За програмою "Доступне житло 7%" кредити брали на:

житло на первинному ринку – 22,13%;

нерухомість на вторинному ринку – 77,87%.

Серед заявок, які нині розглядаються банками:

19,38% – первинне житло;

80,61% – вторинна нерухомість.

Кредити переважно просили на вторинне житло / Фото Pixabay

Читайте В Україні взялися за застаріле житло: що хочуть змінити

Які регіони беруть участь у програмі "Доступне житло 7%":

м. Київ (35,2%);

Київська область (29,1%);

Харківська область (6,5%);

Львівська область (5,7%);

Рівненська область (4,2%).

У Міністерстві фінансів нагадали, що рішення про надання кредиту ухвалює банк, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України