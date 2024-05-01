Пільгова іпотека "єОселя": скільки українців вже взяли кредити на купівлю житла

З моменту запуску держпрограми "єОселя" українці взяли кредитів на 15 мільярдів гривень. Майже кожен третій купує квартиру або приватний будинок так званого першого продажу.

Найчастіше українці обирають готове житло від забудовника або таке, що в процесі будівництва. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

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Скільки українських родин взяли кредити на житло

Загалом придбати житло на умовах програми "єОселя" вирішили 9 500 родин. А з початку 2024 року іпотечні кредити взяли 3 205 родин на понад 5 мільярдів гривень.

Майже кожен третій взяв кредит, щоб купити квартиру або приватний будинок так званого першого продажу – готового від забудовника або такого, що будується,

– сказала Надія Бігун.

Статистика за останній тиждень квітня / Дані Мінекономіки

Хто оформлює найчастіше

Минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 280 кредитів. Під 3% оформили:

151 військовослужбовець та силовик;

21 педагог;

20 медиків;

6 науковців.

Кредити під 7% отримали 64 українці без власного житла, 13 ВПО та 5 ветеранів.

Саме минулого тижня українці здебільшого брали кредити, щоб купити житло на вторинному ринку – таких було 176. Нерухомість першого продажу зацікавила 104 осіб.

Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі Київської області (80) та міста Києва (57), а також Львівської області (18); Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей (по 11).