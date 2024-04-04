Три дизайни для кремової вітальні, які виглядають класично й водночас затишно
Джерело:Homes & Gardens
Кремова вітальня може здатися занадто простою й нудною за дизайном. Та якщо використати цей теплий нейтральний відтінок правильно, ефект буде вау.
Кремовий колір є основним для багатьох дизайнів – це нейтральна основа, яка здається теплішою за білу. Проте коли справа стосується облаштування кремової вітальні, то меблі, декор та освітлення відіграють важливу роль у створенні успішної схеми.
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Поставте кремовий диван, щоб додати тепла
Коли ви думаєте про кремову вітальню, то, мабуть, одразу уявляєте стіни такого відтінку. Проте колір меблів не менш важливий. Кремовий диван є класичною деталлю в теплому мінімалістському дизайні. Він завжди актуальний, тобто поза всіма трендами.
Дизайнери називають кремовий диван "ідеальною основою для будь-якої затишної сімейної кімнати". Експерти підказують, що він буде гарно виглядати на тлі брудно-білої фарби.
Поєднайте кремовий з іншими землистими тонами
Існує безліч відтінків кремового, серед яких можна побачити тони з жовтуватим ефектом. Дизайнери кажуть, що саме такі відтінки краще не обирати. Так само не варто розглядати ті кремові, що якимось чином нагадують про сірий.
З якими кольорами найкраще поєднувати кремовий? З іншими нейтральними, зокрема із землистими. Мовиться про більшість відтінків коричневого, бежевого, брудно-зеленого тощо.
Додайте кілька акцентів за допомогою натуральних матеріалів
"Ідея створення нейтрального дизайну полягає в додаванні індивідуальності та тепла через шари та текстуру. Пошук акцентів, які здаються несподіваними, роблять кімнату унікальною", – пояснюють дизайнери.
Серед натуральних матеріалів, які можна використати, є джут, бавовна та дерево.