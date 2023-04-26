"Елегантний і спокійний, кремовий – надзвичайно універсальний колір, яким приємно фарбувати чи декорувати. Це чудовий спосіб додати відчуття заспокоєння в простір", – кажуть експерти.
Якщо ви обираєте кремовий для стін у кімнаті, вам точно потрібно знати, якими кольорами доповнити інтер'єр. Фахівці радять обирати спокійні та природні кольори, наприклад, коричневий та його відтінки. Також кремовий є чудовим фоном для яскравих деталей, матеріалів і текстур. Ось 6 поєднань, які експерти вважають ідеальними.
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Яскраво-синій
Яскраво-синій робить чудовий акцент / Фото Margaret Ash Design
Темно-зелений
Темно-зелений створює контраст / Фото Ryann Swan Design
Жовтий та оранжевий
Яскраві відтінки створюють чудовий настрій / Фото Sarah Kaye Representation Ltd
Бордовий
Бордовий додає вишуканості та глибини / Фото Benjamin Moore
Темно-пудровий
Приглушені відтінки рожевого ідеально доповнюють кремовий / Фото Natalia Miyar
Чорний та сірий
Чорний та сірий створюють класичний образ / Фото J Patryce Design