"Елегантний і спокійний, кремовий – надзвичайно універсальний колір, яким приємно фарбувати чи декорувати. Це чудовий спосіб додати відчуття заспокоєння в простір", – кажуть експерти.

Якщо ви обираєте кремовий для стін у кімнаті, вам точно потрібно знати, якими кольорами доповнити інтер'єр. Фахівці радять обирати спокійні та природні кольори, наприклад, коричневий та його відтінки. Також кремовий є чудовим фоном для яскравих деталей, матеріалів і текстур. Ось 6 поєднань, які експерти вважають ідеальними.

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Яскраво-синій

Яскраво-синій робить чудовий акцент / Фото Margaret Ash Design

Темно-зелений

Темно-зелений створює контраст / Фото Ryann Swan Design

Жовтий та оранжевий

Яскраві відтінки створюють чудовий настрій / Фото Sarah Kaye Representation Ltd

Бордовий

Бордовий додає вишуканості та глибини / Фото Benjamin Moore

Темно-пудровий

Приглушені відтінки рожевого ідеально доповнюють кремовий / Фото Natalia Miyar

Чорний та сірий



Чорний та сірий створюють класичний образ / Фото J Patryce Design