"Элегантный и спокойный, кремовый – очень универсальный цвет, которым приятно красить или декорировать. Это отличный способ добавить ощущение успокоения в пространство", – говорят эксперты.

Если вы выбираете крем для стен в комнате, вам точно нужно знать, какими цветами дополнить интерьер. Специалисты советуют выбирать спокойный и естественный цвет, например, коричневый и его оттенки. Также кремовый является отличным фоном для ярких деталей, материалов и текстур. Вот 6 сочетаний, которые эксперты считают идеальными.

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Ярко-синий

Ярко-синий делает отличный акцент / Фото Margaret Ash Design

Темно-зеленый

Темно-зеленый создает контраст / Фото Ryann Swan Design

Желтый и оранжевый

Яркие оттенки создают отличное настроение / Фото Sarah Kaye Representation Ltd

Бордовый

Бордовый добавляет изысканности и глубины / Фото Benjamin Moore

Темно-пудровый

Приглушенные оттенки розового идеально дополняют кремовый.

Черный и серый



Черный и серый создают классический образ / Фото J Patryce Design