Кожен хоче, щоб його помешкання подобалося не лише йому, а й викликало позитивне враження у гостей. Про рішення, які раніше були модними, але зараз навряд чи прикрасять ваше житло, розповість редакція 24 каналу.

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Фотошпалери на всю стіну

Фотошпалери давно пережили свій пік популярності. Зазвичай інтер'єр будували навколо акцентної стіни, через що вносити зміни в помешкання в подальшому стало дуже важко. Потреба змін час від часу виникає у кожного з нас, тому не варто забирати у себе цю можливість та будувати атмосферу навколо деталі, яка з часом може набриднути.

Рішення, яке вийшло з моди / Фото Pexels

Літерний декор

Постери з красивими цитатами – далеко не найкраще рішення у сучасному інтер'єрі. "Правила сім'ї" та "плани і мрії" – не ті речі, які варто виставляти напоказ. Сьогодні подібний декор став моветоном, тому краще розглянути інші варіанти.

Застарілий тренд / Фото Pexels

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Перебір з текстилем

Безумовно, без текстилю неймовірно створити затишну атмосферу. Подушки, пледи, коврики – усе це змушує розслабитися та поринути у світ спокою та неквапливості. Але багато – не означає добре. Текстиль – це акцентна деталь, а не основа інтер'єру, тому його кількість варто обмежувати.

Усього має бути в міру / Фото Pexels