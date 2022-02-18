Кожен хоче, щоб його помешкання подобалося не лише йому, а й викликало позитивне враження у гостей. Про рішення, які раніше були модними, але зараз навряд чи прикрасять ваше житло, розповість редакція 24 каналу.
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Фотошпалери на всю стіну
Фотошпалери давно пережили свій пік популярності. Зазвичай інтер'єр будували навколо акцентної стіни, через що вносити зміни в помешкання в подальшому стало дуже важко. Потреба змін час від часу виникає у кожного з нас, тому не варто забирати у себе цю можливість та будувати атмосферу навколо деталі, яка з часом може набриднути.
Рішення, яке вийшло з моди / Фото Pexels
Літерний декор
Постери з красивими цитатами – далеко не найкраще рішення у сучасному інтер'єрі. "Правила сім'ї" та "плани і мрії" – не ті речі, які варто виставляти напоказ. Сьогодні подібний декор став моветоном, тому краще розглянути інші варіанти.
Застарілий тренд / Фото Pexels
Перебір з текстилем
Безумовно, без текстилю неймовірно створити затишну атмосферу. Подушки, пледи, коврики – усе це змушує розслабитися та поринути у світ спокою та неквапливості. Але багато – не означає добре. Текстиль – це акцентна деталь, а не основа інтер'єру, тому його кількість варто обмежувати.
Усього має бути в міру / Фото Pexels