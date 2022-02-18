Каждый хочет, чтобы его жилье нравилось не только ему, но и произвело положительное впечатление у гостей. О решениях, которые раньше были модными, но сейчас вряд ли украсят ваше жилье, расскажет редакция 24 канала.
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Фотообои во всю стену
Фотообои давно пережили свой пик популярности. Обычно интерьер строили вокруг акцентной стены, из-за чего вносить изменения в жилище в дальнейшем стало очень тяжело. Потребность перемен иногда возникает у каждого из нас, поэтому не стоит забирать у себя эту возможность и строить атмосферу вокруг детали, которая со временем может надоесть.
Вышедшее из моды решение / Фото Pexels
Буквенный декор
Постеры с красивыми цитатами – далеко не самое лучшее решение в современном интерьере. "Правила семьи" и "планы и мечты" – не те вещи, которые следует выставлять напоказ. Сегодня подобный декор стал моветоном, потому лучше рассмотреть другие варианты.
Устаревший тренд / Фото Pexels
Перебор с текстилем
Безусловно, без текстиля невозможно создать уютную атмосферу. Подушки, пледы, коврики – все это заставляет расслабиться и погрузиться в мир покоя и неторопливости. Но многое – не значит хорошо. Текстиль – это акцентная деталь, а не основа интерьера, поэтому его количество стоит ограничивать.
Всего должно быть в меру / Фото Pexels