Житло має площу всього лише 16 квадратних метрів. Квартира настільки тісна, що душ стоїть ще й одразу біля плити. Проте це не головний недолік помешкання, що коштує 475 фунтів на місяць.

Зверніть увагу Які є типи опалення в сучасних новобудовах: все, що варто знати про кожну із систем

Крихітна квартира з душем біля плити

Квартира "повністю мебльована", з односпальним ліжком, дзеркалом, електричною плитою, холодильником, душем і невеликою шафою для зберігання речей. Єдине, що відокремлює кухню від простору спальні, – це маленька низька перегородка.

Також у квартирі є туалет, але проблема в тому, що він належатиме не тільки орендареві. Ним потрібно буде ділитися з іншими мешканцями будинку.

Проте квартира зручно розташована, бо до центру Лінкольна йти лише кілька хвилин. В оголошенні зазначено, що це "самостійна квартира-студія на другому поверсі. Там є кухня з плитою і холодильником та морозильною камерою, односпальне ліжко, душова кімната зі спільним туалетом. На території будинку також працює пральня".

Все помістили в одній кімнаті / Фото Media Drum Images

До вказаної вартості оренди не врахували заставу та інші платежі (ймовірно, мовиться про комунальні). А деякі користувачі і без додаткової плати писали, що ціна надто висока.

Це не студія, це bedsit (кімната для сну – Нерухомість 24). Я не розумію, як хтось вирішив, що поселити там людину й стягувати з неї плату за цей "привілей" це нормально,

– написав один із користувачів.

Інший погодився, сказавши: "Чесно кажучи, у деяких країнах тюремні камери я кращі бачив".

Проте деякі коментатори зазначили, що в умовах поточної кризи з орендною платою ця пропозиція може бути вигідна, особливо для когось у безвихідній ситуації. Мовляв, це точно "краще, ніж намет на вулиці" і "в більшості районів вам буде важко знайти кімнату" за таку ціну. Ще один користувач написав, що така квартира буде непоганим варіантом для працівників міста, які приїжджають сюди на будні дні.

Варто зазначити, що середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Лінкольні висока. Вона вже досягла приголомшливих 804 фунтів на місяць.