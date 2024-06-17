Жилье имеет площадь всего лишь 16 квадратных метров. Квартира настолько тесная, что душ стоит еще и сразу у плиты. Однако это не главный недостаток помещения, что стоит 475 фунтов в месяц.

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Крошечная квартира с душем у плиты

Квартира "полностью меблирована", с односпальной кроватью, зеркалом, электрической плитой, холодильником, душем и небольшим шкафом для хранения вещей. Единственное, что отделяет кухню от пространства спальни, – это маленькая низкая перегородка.

Также в квартире есть туалет, но проблема в том, что он будет принадлежать не только арендатору. Им нужно будет делиться с другими жильцами дома.

Однако квартира удобно расположена, потому что до центра Линкольна идти всего несколько минут. В объявлении указано, что это "самостоятельная квартира-студия на втором этаже. Там есть кухня с плитой и холодильником и морозильной камерой, односпальная кровать, душевая комната с общим туалетом. На территории дома также работает прачечная".

Все поместили в одной комнате / Фото Media Drum Images

В указанную стоимость аренды не учли залог и другие платежи (вероятно, говорится о коммунальных). А некоторые пользователи и без дополнительной платы писали, что цена слишком высока.

Это не студия, это bedsit (комната для сна – Недвижимость 24). Я не понимаю, как кто-то решил, что поселить там человека и взимать с него плату за эту "привилегию" это нормально,

– написал один из пользователей.

Другой согласился, сказав: "Честно говоря, в некоторых странах тюремные камеры я лучше видел".

Однако некоторые комментаторы отметили, что в условиях текущего кризиса с арендной платой это предложение может быть выгодно, особенно для кого-то в безвыходной ситуации. Мол, это точно "лучше, чем палатка на улице" и "в большинстве районов вам будет трудно найти комнату" за такую цену. Еще один пользователь написал, что такая квартира будет неплохим вариантом для работников города, которые приезжают сюда на будние дни.

Стоит отметить, что средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Линкольне высокая. Она уже достигла потрясающих 804 фунтов в месяц.