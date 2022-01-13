Про це йдеться у звіті щодо елітної нерухомості від Sotheby's International Realty. Експерти наголошують, що нинішні реалії формують цілий кластер, який обирає інвестиції в конкретний фіксований актив.

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Ринок елітної нерухомості відновлюється

За даними Bloomberg, з 1877 об'єктів нерухомості, які були виставлені на продаж більш ніж за 4 мільйони доларів, близько 400 пішли з ринку за більш ніж 10 мільйонів доларів. Ці показники наздоганяють період допандемічного буму на елітну нерухомість США.

Ми організували продаж кооперативів у Нью-Йорку. Запитувана ціна становила 40 мільйонів доларів, при цьому кілька мільярдерів одночасно зацікавилися нею. Ринок – це жива річ і він дає зворотний зв'язок, коли на ринку з'являться бажані товари,

– розповідає директор з маркетингу в Sotheby's International Realty Бредлі Нельсон.

Нельсон каже, що найбільше на елітну нерухомість у найближчі 5 років вплинуть операції з криптовалютою.

Нерухомість у передмісті

За останні 18 місяців пандемія COVID-19 викликала підвищений попит на будинки у передмісті. Працівники, які працюють дистанційно або виходять на роботу 2 рази на тиждень обирають житло якомога ближче до природи.

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Ринок нерухомості зараз залежить від віддаленої роботи,

– йдеться у звіті.

Тенденція до переїзду за місто збережеться, але ціни на околицях продовжать зростати. Якщо раніше на покупку приватного будинку в еліт-сегменті доводилося витратити від 600 000 до 700 000 доларів, зараз ціна коливається в діапазоні від 1,5 – 2,5 мільйона доларів.