Об этом говорится в отчете по элитной недвижимости от Sotheby's International Realty. Эксперты подчеркивают, что нынешние реалии формируют целый кластер, выбирающий инвестиции в конкретный фиксированный актив.

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Рынок элитной недвижимости возобновляется

По данным Bloomberg, из 1877 объектов недвижимости, которые были выставлены на продажу более чем за 4 миллиона долларов, около 400 ушли с рынка за более 10 миллионов долларов. Эти показатели настигают период допандемического бума на элитную недвижимость США.

Мы организовали продажу кооперативов в Нью-Йорке. Запрашиваемая цена составляла 40 миллионов долларов, при этом несколько миллиардеров одновременно заинтересовались ею. Рынок – это живая вещь и он дает обратную связь, когда на рынке появятся желаемые товары,

– рассказывает директор по маркетингу в Sotheby's International Realty Брэдли Нельсон.

Нельсон говорит, что больше всего на элитную недвижимость в ближайшие 5 лет повлияют операции с криптовалютой.

Недвижимость в пригороде

За последние 18 месяцев пандемия COVID-19 вызвала повышенный спрос на дома в пригороде. Люди, работающие дистанционно или выходящие на работу 2 раза в неделю, выбирают жилье как можно ближе к природе.

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Рынок недвижимости сейчас зависит от удаленной работы,

– говорится в отчете.

Тенденция к переезду за город сохранится, но цены в окрестностях продолжат повышаться. Если раньше на покупку частного дома в элит-сегменте приходилось потратить от 600 000 до 700 000 долларов, сейчас цена колеблется в диапазоне от 1,5 – 2,5 миллиона долларов.