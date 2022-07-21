ЗМІ, посилаючись на місцеве агентство China Real Estate Information Corp., повідомляють, що платити за іпотечними кредитами відмовилися покупці житла приблизно у 100 проєктах, розташованих більш ніж у 50 містах.

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Дикий бойкот кредитів на суму до 2 трильйонів юанів (296 мільярдів доларів) може посилити кризу на ринку нерухомості Китаю, змістивши акцент з компаній, які займаються нерухомістю, на найбільші банки країни.

Відомо також, що велика частина невиплат припадає на незавершені проєкти, пов'язані із дефолтами забудовників за борговими зобов’язаннями.

У Китаї знижуються обсяги проданого житла

Згідно з офіційними даними, продажі житла знижуються уже десятий місяць поспіль. Це найдовший спад з того часу, як у Китаї з’явився ринок приватної власності наприкінці 1990-х років.

За даними експертів, кількість проєктів, за які покупці відмовляються платити, зростає з кожним днем. Лише за останні 3 дні кількість таких збільшилася у 2 рази. За даними аналітичної компанії Jefferies, незавершені будівництва становлять приблизно 1% від загального обсягу іпотечних позик.

Якщо покупці відмовляться платити й надалі, обсяг проблемної заборгованості на китайському ринку зросте на 58 мільярдів доларів, що збільшить навантаження на китайські банки.

Таку кількість незавершених будівельних проєктів пояснюють проблемами з ліквідністю у кількох великих забудовників. Ще 3 липня девелопер Shimao Group пропустив виплати за міжнародними облігаціями на мільярд доларів. Черговим китайським девелопером, який не зміг виконати своїх боргових зобов’язань став забудовник Shimao.

Проблеми в китайському секторі нерухомості почалися минулого року. Тоді девелоперський холдинг China Evergrande Group оголосив про фінансові проблеми. Тоді борги компанії перевищили 300 мільярдів доларів. З того часу дефолт за доларовими облігаціями оголошували вже три китайські забудовники – Evergrande, Kaisa Group і Sunac China.

Одночасно китайська влада пом’якшує правила купівлі житла та закликає банки видавати більше кредитів, щоб підтримати сектор нерухомості, на який, за приблизними оцінками, припадає близько чверті економіки країни.